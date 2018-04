Supreme x The North Face | la capsule collection

gqitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Lax theha tutte le carte in tavola per diventare un best-selling in brevissimo tempo.è una label street style nata a Soho, quartiere di New York e mass-mediatizzata dopo la collaborazione con Louis Vuitton. Theè l’azienda californiana che offre i prodotti tecnicamente più avanzati per climber, alpinisti, sciatori, snowborder, atleti endurance ed esploratori. Le qualità dix Thepescano dall’esperienza di entrambi: lo stile irriverente della prima con tre rifiniture metalliche in oro, argento e rosa; i tessuti tecnici, termosaldati e waterproof della seconda. La collezione pesca nei classici Thecome il parka tecnico e la salopette, a cui è stata aggiunta la coppia maglietta-felpa e gli accessori come il marsupio, la tracolla, i cappellini e lo zaino. Lax ...