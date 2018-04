Sulle Dolomiti esplodono i colori dell’estate | escursioni e pic-nic per ammirare la

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) San Viglio di Marebbe (BZ) è un paesino idilliaco incastonato nel Parco protetto più grande dell’Alto Adige/Südtirol, quello di Fanes-Sennes-Braies. Sorgendo in una valle laterale tra la Val Badia e la Val Pusteria, sorge lontano dal traffico ed è il punto di partenza ideale per indimenticabilialla scoperta delle– Patrimonio dell’Umanità UNESCO. L’Excelsior Dolomites Life Resort****S che gode di una vista privilegiata sul paese emontagne, è un hotel immerso nella natura, sia perché concepito con grandi vetrate che sembrano annullare la distanza con l’esterno, sia per gli imperdibili programmi guidati di attività all’aria aperta organizzati quotidianamente. A giugno, il mese della sorprendente fioritura, l’hotel propone dei pacchetti per vacanze rigeneranti, in cui la mente è libera di staccare dalla quotidianità perché ...