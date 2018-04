Sul caso Cambridge Analytica sono 87 milioni i profili Fb coinvolti

Pietro Tartaglione : “Come stanno le cose con Cecilia Capriotti”. I due se le erano dette di tutti i colori dopo un caso scoppiato Sull’Isola dei Famosi. Neanche a dirlo c’era andata di mezzo Rosa Perrotta… E ora? Il faccia a faccia : Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri… La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a ...

Mark Zuckerberg testimonierà al Congresso degli Stati Uniti l'11 aprile Sul caso dei dati violati su Facebook : Il ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, testimonierà il prossimo 11 aprile davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto della gestione dei dati degli utenti del social network. I legislatori americani gli avevano chiesto di recarsi personalmente a Capitol Hill sulla scia dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di dati usata anche dalla campagna Trump che ha presumibilmente abusato delle informazioni di oltre 50 ...

Caso dj Fabo - il governo si costituisce davanti alla ConSulta : 'Resti la legge contro l'istigazione al suicidio' : Il ministero di Giustizia precisa che l'intervento non è contro Marco Cappato ma concerne la legittimazione della norma che potrebbe essere interpretata in modo non conforme ai principi costituzionali ...

Bardonecchia : muso contro muso tra Italia e Francia Sul caso degli agenti transalpini : PRIMAPRESS, - TORINO - L'Italia vorrebbe indagare i cinque agenti francesi della dogana che hanno compiuto un blitz a Bardonecchia nei giorni scorsi, nel tentativo di bloccare un migrante sospettato ...

Mattarella - complimenti ad Al Sisi "Ma ora risposte Sul caso Regeni" : Il caso Regeni in primo piano. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al presidente della Repubblica araba d'Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, in occasione della sua ...

Terrorismo e black out Sulle notizie. Cosa può insegnare il caso Br : Nella rubrica del 17 marzo Aldo Grasso stigmatizzando, più che giustamente, le recenti esibizioni senza pudore degli ex Br che concorsero a rapire e a uccidere Moro e la sua scorta, cita, alla fine, Marshall McLuhan e il suo invito di allora al silenzio sulle gesta terroristiche. È una tesi che a me è sempre parsa discutibile. Tanto più negli anni del Terrorismo nostrano.Ma come andarono le cose allora in Italia? ...

Ministero degli esteri russo pubblica 14 domande per Londra Sul caso Skripal - : In particolare, Mosca chiede a Londra di spiegare perché alla Russia sia stato negato il diritto di accesso consolare a due cittadini russi che hanno sofferto sul territorio britannico. Inoltre, la ...

Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Le novità Sul caso doping : rinvio ad agosto dopo Giro d’Italia e Tour de France? : Quando si svolgerà il processo Chris Froome? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di ciclismo si stanno facendo già da diverso tempo: la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna è costantemente al centro dell’attenzione ma il caso non arriva a una risoluzione. Nelle ultime ore, però, giungono indiscrezioni da Le Monde secondo il quale il processo di fronte al tribunale indipendente ...

La versione francese Sul caso Bardonecchia : "Intervento legittimo in base a un accordo del 1990" : "Al fine di evitare ogni incidente in futuro, le autorità francesi sono a disposizione delle autorità italiane per chiarire il quadro giuridico e operativo nel quale i doganieri francesi possono intervenire sul suolo italiano" in virtù degli accordi del 1990 "in condizioni rispettose del diritto e delle persone". È quanto afferma un comunicato diffuso oggi da Gerald Darmanin, ministro francese per i conti pubblici, ...

Diretta/ Napoli-Fiorentina Primavera (riSultato live 0-2) streaming video e tv : raddoppio di Caso! : (AGDiretta Napoli Fiorentina Primavera: info streaming video e tv. I viola tornano in campo dopo la finale persa alla Viareggio cup 2018: grande chance per gli azzurri.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 16:24:00 GMT)

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta le bugie Sul caso Consip : “Che fine ha fatto il complotto contro Renzi?” : Puntata speciale di Balle Spaziali sul caso Consip, il Watergate italiano che ha travolto il ‘giglio magico’ del segretario Pd, Matteo Renzi. Stampa e politica hanno dipinto l’inchiesta della magistratura come un colpo di Stato, architettato dal Pm Henry John Woodcock e dal capitano dei Carabinieri Gianpaolo Scafarto. Secondo i giudici però Scafarto ha fatto solo il suo dovere. E ora che fine ha fatto la teoria della congiura, il ...

Chris Froome verso il Giro d’Italia 2018 : quando si risolve il caso doping? Tra allenamenti Sul pavè e il ritorno in gara : Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme: manca poco più di un mese alla partenza della Corsa Rosa e ormai sembra chiaro che Chris Froome si metterà il numero sulla schiena nella capitale israeliana. Il caso salbutamolo, infatti, è molto lontano dalla risoluzione e sembra davvero molto difficile che una sentenza definitiva possa arrivare nelle prossime quattro settimane: tutto lascia dunque presagire che il ...