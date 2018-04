Stuprata in centro d’accoglienza

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Trapani, 4 apr. (Adnkronos) – Con l’accusa di violenza sessuale i carabinieri hanno fermato a Trapani un cittadino extracomunitario richiedente asilo ospite di undi accoglienza della Provincia. Il giovane, poco più che maggiorenne, approfittando di un momento di distrazione dei responsabili della struttura, avrebbe abusato di una giovane straniera anche lei ospite del. Dopo essere entrato in bagno e aver chiuso a chiave la porta, avrebbe aggredito la sua vittima, strappandole di dosso gli abiti e abusando di lei. La ragazza, che in passato aveva rifiutato più volte le avances di quello che poi si è rivelato essere il suo violentatore, ha trovato la forza di denunciare tutto ai carabinieri. Le indagini, grazie alla minuziosa e attenta descrizione del suo carnefice fornita dalla vittima, hanno portato all’identificazione del migrante, che in poche ore è ...