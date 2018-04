Stranger Things | i fratelli Duffer rispondono all' accusa di aver rubato l' idea ad un

Stranger Things : i produttori sono stati denunciati per plagio : Stranger Things è una serie televisiva di fantascienza con sfumature horror e thriller che ha appassionato milioni di persone sin dal suo debutto sulla piattaforma di streaming Netflix nel luglio del 2016. La serie statunitense ha già visto la realizzazione di una prima e seconda stagione e ha annunciato la messa in onda della terza. Stranger Things: un cast stellare immerso negli anni ottanta La forza e il successo di questa serie è da ...

Stranger Things : i creatori denunciati per plagio : Problemi giudiziari per i creatori della serie tv ' Stranger Things' , i fratelli Duffer. Secondo quanto riporta People , un regista di nome Charlie Kessler li ha denunciati lo scorso lunedì, per ' ...

Stranger Things è solo il frutto di un furto d’idee? : “Grosso guaio a Hawkins”, verrebbe da dire, per rimanere in tema anni Ottanta, epoca in cui è ambientato Stranger Things. Mentre i fan aspettano con trepidazione la terza stagione, che Netflix rilascerà nel 2019 seminando ogni tanto stuzzicanti teaser, gli autori dello show finiscono nei guai. Di nuovo. Questa volta il tema non è l’aggressività dei toni sul set. Matt e Ross Duffer sono stati citati per plagio da tal Charlie ...

I creatori di Stranger Things sono stati accusati di plagio : Dopo le accuse di violenza sul set poi velocemente rientrate, una nuova polemica colpisce una delle produzioni più apprezzate di Netflix e delle serie tv in generale. Matt e Ross Duffer, i fratelli creatori di Stranger Things, sono stati di recente citati in giudizio perché c’è chi sostiene che avrebbero rubato l’idea alla base della serie dal regista e sceneggiatore Charlie Kessler. Kessler sostiene che avrebbe parlato di una sua ...

La serie Stranger Things accusata di plagio? Scoppia il caso : i fratelli Duffer citati in tribunale : La serie Stranger Things è nel caos. Nelle ultime ore i fratelli Duffer, showrunner del cult di Netflix, sono stati accusati di plagio e citati in tribunali. Il caso sembra molto grave: stando ai fatti, Matt e Ross avrebbero rubato l'idea per il loro show a Charlie Kessler, regista di cortometraggi, che conobbe i fratelli Duffer qualche anno fa. Variety riporta che il cineasta ha dichiarato di aver realizzato uno short movie nel 2012, che ...

Stranger Things - i fratelli Duffer accusati di aver rubato l'idea ad un corto del 2012 : Stranger Things non è un'idea originale dei fratelli Matt e Ross Duffer co-creatori della hit internazionale di Netflix?A lanciare l'accusa è un certo Charlie Kessler autore di un corto di 6 minuti nel 2012 intitolato Montauk, mostrato all'Hamptons International Film Festival, che serviva come presentazione del progetto di un film "The Montauk Project". Il corto racconta la storia di alcuni fenomeni paranormali che avvengono nelle ...

Stranger Things 3 : Un nuovo villain e news su Undy (SPOILER) : Stranger Things 3 Spoiler & news – La terza stagione della serie Tv targata Netflix non ha ancora una data ufficiale di debutto. Alcuni spoiler su Stranger Things 3 sono stati tuttavia rilasciati durante l’imperdibile appuntamento settimanale con Ausiello di TvLine, soprattutto per quanto riguarda alcuni sviluppi collegati con la precedente stagione. Ci sono molti temi da ampliare, a partire da due eventi importanti che abbiamo ...

Prime anticipazioni su Stranger Things 3 - dal ritorno del Mind Flayer al rapporto tra Eleven e Hopper : L'arrivo su Netflix di Stranger Things 3 è ancora molto lontano, ma questo non significa che non possano già esserci alcuni piccoli dettagli su quello che vedremo nei nuovi episodi della serie: grazie alla consueta rubrica di spoiler pubblicata sul portale TVLine dal suo guru Michael Ausiello, infatti, arrivano le Prime anticipazioni sul futuro dei ragazzi di Hawkins. In risposta alle domande di due fan che chiedevano notizie sulla terza ...

Stranger Things 3 - ecco il teaser della serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix : Stranger Things si trova davanti ad un compito arduo: riuscire ad essere all’altezza delle aspettative dei fan dopo la seconda strepitosa stagione. Stanno iniziando a emergere dettagli sulla prossima stagione della serie di successo di Netflix, tra cui diversi nuovi bocconcini usciti da un evento di PaleyFest di fine marzo. ecco qui il teaser L'articolo Stranger Things 3, ecco il teaser della serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix ...

Stranger Things 3 - avvio alle riprese. Rivelazioni sul cast e sulla trama : A post shared by Stranger Things , @StrangerThingstv, on Sep 22, 2017 at 5:01am PDT Se come sembra le accuse di Peyton Brown sono state archiviate, a incombere sul mondo di Stranger Things rimangono ...

Stranger Things - Svelati i primi dettagli della terza stagione! : Cinque mesi dopo l'arrivo della seconda stagione di STRANGER THINGS sui Netflix di tutto il mondo, il cast e i produttori si sono ritrovati insieme al PaleyFest 2018, nel panel dedicato alla serie tenutosi Domenica scorsa. Come tema principale del panel c'è la nuova stagione e che cosa porterà, oltre che le esperienze più interessanti vissute negli scorsi episodi. Continuate a leggere per saperne di più!ARTICOLI CORRELATI: STRANGER THINGS - ...

5 serie tv da guardare per gli orfani di Stranger Things : Se la storia di un gruppo di ragazzini che affronta un mondo paranormale assieme ai propri parenti ma anche in mezzo alle traversi della pre-adolescenza rappresenta per voi il massimo della narrazione seriale, non siete costretti ad attendere il ritorno di Stranger Things. Anche perché, secondo le ultime anticipazioni, è probabili che la serie Netflix tornerà solo nel 2019. Per ingannare l’attesa, dunque, ecco qualche serie che fonde ...

Anticipazioni su Stranger Things 3 dal PaleyFest 2018 - dalle coppie a “papà Steve” e Ritorno al futuro : Diverse Anticipazioni su Stranger Things 3 sono emerse dal PaleyFest 2018 in vista della terza stagione della serie Netflix in arrivo sulla piattaforma streaming non prima del 2019. Il produttore esecutivo Shawn Levy parlando a margine dell'evento con The Hollywood Report ha rivelato che uno dei personaggi più amati della seconda stagione, Steve, sarà prezioso anche per la trama della terza. Levy ha parlato di "Papà Steve", riferendosi al ...

Stranger Things terza stagione i primi dettagli : tra coppie e Ritorno al Futuro : Il PaleyFest di Los Angeles è stato travolto dall'entusiasmo dei giovani (e meno giovani) protagonisti di Stranger Things che hanno conquistato fan e giornalisti tra anticipazioni sulla terza stagione, le cui riprese non sono ancora iniziate, e ricordi del passato. Stranger Things il cast diventa ricco con la terza stagione prosegui la letturaStranger Things terza stagione i primi ...