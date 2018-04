STEVE GADD in concerto sabato 14 aprile 2018 @ Druso - Ranica | BG

La leggenda della batteria STEVE GADD torna in Italia con la sua band : Dopo il tour che ha registrato tutti sold out nel 2017, la leggenda della batteria Steve Gadd torna in Italia con la sua band, in un imperdibile tour che prenderà il via l’8 aprile dal Teatro Ciak di MILANO, per poi proseguire fino al 15 aprile nelle principali città Italiane, come Roma, Salerno, Bari, Bologna, Bergamo e Torino. È possibile acquistare i biglietti in prevendita per la data di Milano (realizzata in collaborazione con ZenArt ...