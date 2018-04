Spotify ha vinto | per ora | la sua scommessa | la sua Ipo ' fai-da-te' è la terza più grande

alessandriaoggi.info

: Secondo Michele Monina Spotify ha ucciso la musica. Tu cosa ne pensi? - la_locomotiva : Secondo Michele Monina Spotify ha ucciso la musica. Tu cosa ne pensi? - altprogcore : Ha vinto Spotify, ha perso la musica - santangelo_s : #Spotify (per ora) ha vinto la sua scommessa: la sua #Ipo 'fai-da-te'' è la terza più grande del mondo #tech… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) ... se non vendere, utilizzare le plusvalenze per aumentare i diritti pagati ai propri artisti, spesso protagonisti di malcontenti per gli scarsi guadagni derivanti dallo streaming. L'atipicità della ...