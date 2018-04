Spotify? È una discoteca per gente sola

Lo sapevate che Spotify è una delle app che analizza e profila di più i nostri dati? : Stamani leggendo gli articoli dei quotidiani ed i commenti , eccitati, dei tecno-ottimisti mi è tornato in mente il caso Cambridge Analityca e gli stessi commenti di qualche tempo fa , sempre eccitati,...

Spotify vi chiede una mano tramite il nuovo strumento Line-In : Tali informazioni servono al gigante dello streaming musicale per conoscere più a fondo i gusti e le impressioni degli utenti e, successivamente, creare playlist , suggerimenti e categorie più ...

Spotify dà la caccia agli account pirati e invia loro una mail che sa di ultimatum : ... ci riserviamo tutti i diritti , inclusa la sospensione o la chiusura del tuo account.' Questo rende chiaro che il servizio di streaming non ha alcuna intenzione di scherzare ed è pronto a passare ...

Berlusconi diventa una hit - 'Menomale che Silvio c'è' tra i brani più scaricati da Spotify : Magari è soltanto un gioco, o - improbabile - una forma organizzata di propaganda. Di fatto, però, 'Meno male che Silvio c'è' è comparsa tempo fa nella classifica Italy Viral 50, cioè i cinquanta ...

Rivoluzione a Wall Street. Perché quella di Spotify non è una quotazione come le altre : ... in particolare, dovrebbe utilizzare le plusvalenze per aumentare le royalty da girare ai propri artisti presenti su Spotify, che spesso lamentano le insufficienti entrate garantite dallo streaming. ...

ufficiale : Spotify si quota in borsa con una IPO da 1 miliardo : Spotify è più vicina a Wall Street. Il più grande servizio di streaming musicale al Mondo ha presentato i documenti per quotarsi in borsa: nel dettaglio, ha fatto richiesta per una cosiddetta 'quotazione diretta' per vendere fino a 1 miliardo di dollari in ...

?Così un utente bulgaro ha raggirato Spotify portando a casa un milione di dollari (senza infrangere alcuna legge) : Spotify è stata potenzialmente “raggirata” per più un milione di dollari. Si tratta di royalties che avrebbe ottenuto un playlister bulgaro con un sistema che, per di più, non avrebbe infranto alcuna legge. La vicenda è stata raccontata da Music Business WorldWide e avrebbe avuto luogo durante la scorsa estate per essere scoperta e bloccata solo all’inizio dell’autunno. E tutto è partito ...