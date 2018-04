Spotify è la terza più grande quotazione hi-tech a Wall Street

Spotify - debutto ad alto volume : è la terza più grande quotazione hi-tech a Wall Street : Daniel Ek, cofondatore di Spotify (Foto: Antoine Antoniol/Getty Images) L’unico neo della giornata è tutto nella forma. Sul balconcino di Wall Street per errore compare la bandiera svizzera e non quella della Svezia, luogo di nascita di Spotify. Nel suo giorno da matricola al New York Stock Exchange (Nyse), la piattaforma che ha rivoluzionato l’ascolto della musica in streaming chiude le contrattazioni a 149,01 dollari per azione, con un rialzo ...