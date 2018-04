Spotify | debutto boom a Wall Street | vale oltre 29 mld di dollari

Spotify - debutto-boom a Wall Street. Titolo a 165 dollari - +26% : Debutto boom di Spotify a Wall Street a un valore di 165,9 dollari ad azione, realizzando un guadagno del 26% rispetto al prezzo di apertura. La piattaforma musicale è sbarcata oggi in Borsa con una ...

Spotify si quota in borsa - debutto a Wall Street - : La compagnia di streaming musicale arriva sul listino americano senza emettere nuove azioni e senza fornire al mercato nessun prezzo iniziale

Spotify pronta al debutto mentre la Silicon Valley è ancora in fibrillazione : E' atteso per oggi il debutto a wall Street di Spotify , leader della musica in streaming, che ha chiuso il 2017 con 159 milioni di utenti attivi al mese e 71 milioni di utenti premium. La società non ...

Spotify debutta a Wall StreetMa in Borsa piove sui titoli tech Tutte le cifre sul debutto dell'anno : Il servizio di streaming musicale Spotify debutta in Borsa, mentre a Wall Street tira una brutta aria per i titoli tecnologici, azzoppati dai timori di un'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina, dallo scandalo Facebook, dalle inchieste sulle auto che si guidano da sole e dall'ostilita' mostrata da Donald Trump contro Amazon. Tuttavia c'e' grande attesa per il debutto di Spotify, societa' nata in Svezia 10 anni fa, che sbarca a Wall ...

Bufera hi-tech non ferma Spotify : l'atteso debutto a Wall Street : La piattaforma streaming stima entrate tra i 4,9 e i 5,3 miliardi di euro con una crescita del 20-30% su base annua, meno del 40% registrato nel 2017. Prevista anche una riduzione delle perdite: sono ...

Spotify porta la musica a Wall Street : oggi il debutto : Spotify sbarca a Wall Street. La piattaforma di streaming musicale più famosa del mondo debutterà oggi sul New York Stock Exchange con il simbolo "Spot" in una delle quotazioni tecnologiche più attese dell'anno e in un momento non proprio felice per l'intero comparto. Sarà un'...

Spotify sbarca in Borsa - domani il debutto a Wall Street : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spotify si prepara al debutto in Borsa : lo streaming musicale sbarca a Wall Street : MILANO - Tutto pronto per il debutto di Spotify a Wall Street. La piattaforma di streaming musicale sbarcherà domani in Borsa e sarà quotata al New York Stock Exchange , Nyse, con il simbolo 'Spot'. ...