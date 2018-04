optimaitalia

: Spiare contatti #Whatsapp prevedendo le loro azioni: spunta una nuova app - GioPao9 : Spiare contatti #Whatsapp prevedendo le loro azioni: spunta una nuova app - OptiMagazine : Spiare contatti #Whatsapp prevedendo le loro azioni: spunta una nuova app -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Da tempo tantissimi utenti in giro per il mondo sono alla ricerca di nuove strade per. Lì dove non è possibile (per fortuna) avere il controllo di conversspecifiche, l'obiettivo diventa quello di tracciare l'utilizzo dell'app di messaggistica in termini quantitativi. Dopo il nostro ultimo punto della situazione riguardante appliccontestuali a questo genere di situ, oggi voglio parlarvi di unaalternativa che si è affacciata sul mercato da poco tempo.Il riferimento cade su Chatwatch, soluzione decisamente diversa dalle altre per chi sta effettivamente cercando un modo per. Certo, non avrete accesso diretto a quello che visualizza la persona che amate o alla quale forse tenete un po' troppo, ma la combinazione dei dati raccolti potrebbe darvi un grosso supporto. Fondamentalmente, l'applicazione monitora ...