Spazio | l’India perde il contatto con il satellite GSAT-6A pochi giorni dopo il lancio

meteoweb.eu

: RT @CesareSacchetti: L'indipendent:'l'Arabia Saudita per la prima volta concede l'utilizzo del proprio spazio aereo ad un aereo dell'Air In… - Mattweet88 : RT @CesareSacchetti: L'indipendent:'l'Arabia Saudita per la prima volta concede l'utilizzo del proprio spazio aereo ad un aereo dell'Air In… - RitaccoAlessan1 : RT @CesareSacchetti: L'indipendent:'l'Arabia Saudita per la prima volta concede l'utilizzo del proprio spazio aereo ad un aereo dell'Air In… - pepevaniglia : RT @CesareSacchetti: L'indipendent:'l'Arabia Saudita per la prima volta concede l'utilizzo del proprio spazio aereo ad un aereo dell'Air In… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)ha perso ilcon-6A, unper le comunicazioni,il, secondon Space Research Organisation (ISRO). Sono in corso tentativi di recupero mentreaffronta il secondo possibile fallimento di una missione in meno di un anno.-6A è stato lanciato da Satish Dhawan Space Centre di Sriharikota, nella costa sudorientale del, il 29 marzo. Inizialmente ilsi è comportato normalmente, ma l’ISRO ha perso il: le comunicazioni si sono interrottela fine della seconda delle tre accensioni dei motori previste per aumentare la sua altitudine orbitale intorno alla Terra. All’inizio il motore ha funzionato come previsto per 53 minuti, secondo quanto dichiarato dall’ISRO, per poi non dare più segnali. L’ISRO sta cercando di ristabilire il collegamento, un’operazione che sembrerebbe essere ...