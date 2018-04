Sparatoria nel Bergamasco | coppia di gelesi uccisa a colpi di pistola

Sparatoria nella Bergamasca - Due morti e banditi in fuga : Sparatoria nella sala slot, due morti Dopo la Sparatoria di questa mattina nel Bresciano , la scia di sangue si estende alla Bergamasca. Dove questa sera, mercoledì 4 aprile, c'è stata una Sparatoria ...

Sparatoria in una sala slot nel Bergamasco : due persone morte : Due persone sono state uccise nel pomeriggio nella sala giochi slot Gold Cherry in via Treviglio a Caravaggio, lungo l’ex statale Padana Superiore. La pista al momento più accreditata dagli investigatori è quella del delitto passionale. Le vittime sono Carlo Novembrini, 51 anni di Gela, e la compagna Maria Rosa Fortini, 39 anni di Cremona, resident...

Sparatoria nel Bergamasco : morti un uomo e una donna. Killer armato in fuga. Ipotesi delitto passionale : Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste uccise in una Sparatoria avvenuta alle 18,15 di oggi in via Treviglio a Caravaggio. L'episodio lungo l'ex statale Padana Superiore alla...

Sparatoria in sala slot nel bergamasco : 2 morti. Killer in fuga : Sparatoria in sala slot nel bergamasco: 2 morti. Killer in fuga Le due vittime sono un uomo e una donna. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di una rapina ma anche quella di un delitto passionale. I responsabili starebbero fuggendo su una Clio. I Carabinieri sono sul posto Parole chiave: ...

Flero. Sparatoria nella Sga Srl morto Elio Pellizzari : Choc nel Bresciano. Un uomo è giunto in automobile, è sceso, è entrato entrato nel capannone di un’azienda a Flero e