Sparatoria in una sala slot nel Bergamasco | morti un uomo e una donna

Bergamo - Sparatoria in una sala slot : due morti : È di due persone morte il bilancio della sparatoria avvenuta questa sera alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio, vicino a Bergamo. Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi...

YOUTUBE - Sparatoria IN SEDE SAN BRUNO - CALIFORNIA/ Ultime notizie video : killer è una donna - si è suicidata : YOUTUBE, spari in SEDE CALIFORNIA: ci sono feriti. Ultime notizie video: attentatore è una donna? Impiegati in fuga, polizia e ambulanze accorse sulla scena della SPARATORIA.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:51:00 GMT)

Sparatoria sulla Vittoria Scoglitti : 60enne ferito ad una gamba : Sparatoria oggi pomeriggio in contrada Valsechella sulla Vittoria Scoglitti. Un 60enne è stato ferito con colpi di arma da fuoco alla gamba.

Sparatoria in Usa : tre feriti in una scuola del Maryland : Aggiornamento ore 15:37 - L'ufficio dello sceriffo ha reso noto il bilancio ufficiale della Sparatoria alla Great Mills High School nel Maryland: tre feriti, incluso l'assalitore. Sono stati portati tutti e tre in ospedale e non ci sono ulteriori dettagli sulle loro condizioni.È stato escluso che possano esserci dei morti.Sparatoria in una scuola del Maryland Un'altra brutta notizia arriva da una scuola americana: alla Great Mills High ...

