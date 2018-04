Sparatoria in una sala slot | due morti | killer in fuga

Terrore in una sala slot nel bergamasco - due morti in una Sparatoria : È di due persone morte il bilancio della sparatoria avvenuta questa sera alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio, vicino a Bergamo. Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi immediati non sono ...

Sparatoria in una sala slot del Bergamasco : 2 morti - banditi in fuga : È di due persone morte il bilancio di una Sparatoria avvenuta alla sala slot Gold Cherry di Caravaggio nel Bergamasco. I due rapinatori, secondo le prime informazioni, sono in fuga su una Clio.Le vittime sono un uomo e una donna: i soccorsi immediati non sono stati sufficienti a salvare loro la vita. Sul posto è presente il sostituto procuratore Gianluigi Dettori. La sala slot si trova in un complesso commerciale, ma ha l'ingresso ...

YOUTUBE - Sparatoria IN SEDE SAN BRUNO - CALIFORNIA/ Ultime notizie video : killer è una donna - si è suicidata : YOUTUBE, spari in SEDE CALIFORNIA: ci sono feriti. Ultime notizie video: attentatore è una donna? Impiegati in fuga, polizia e ambulanze accorse sulla scena della SPARATORIA.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 23:51:00 GMT)

Sparatoria nel quartier generale di YouTube in California : l'assalitore potrebbe essere una donna : Scatta l’allerta nel quartier generale della compagnia dei video su Internet a San Bruno. Polizia e ambulanze accorse sulla scena della Sparatoria. Secondo i media locali ci sarebbero dei feriti

C’è una Sparatoria all’interno della sede centrale di YouTube - in California : È in corso un’operazione di polizia alla sede centrale di YouTube, a San Bruno, in California, dopo che si sono sentiti alcuni spari all’interno dell’edificio. Alcuni lavoratori dell’azienda che erano all’interno della sede hanno scritto su Twitter di aver sentito The post C’è una sparatoria all’interno della sede centrale di YouTube, in California appeared first on Il Post.

Sparatoria sulla Vittoria Scoglitti : 60enne ferito ad una gamba : Sparatoria oggi pomeriggio in contrada Valsechella sulla Vittoria Scoglitti. Un 60enne è stato ferito con colpi di arma da fuoco alla gamba.

Usa - Sparatoria in una scuola del Maryland : morto l’assalitore - due feriti : Usa, sparatoria in una scuola del Maryland: morto l’assalitore, due feriti Usa, sparatoria in una scuola del Maryland: morto l’assalitore, due feriti Continua a leggere