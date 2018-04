Sparatoria durante rapina a sala slot | due feriti nel Bergamasco

Bergamo - Sparatoria durante una rapina in una sala slot : due morti : Due persone sono morte nel conflitto a fuoco scaturito durante una rapina in una sala slot machine a Caravaggio, in provincia di Bergamo. Sul posto sono giunti i carabinieri, alcune squadre del 118 e ...

Bergamo - Sparatoria durante una rapina in una sala slot : due morti : Bergamo, sparatoria durante una rapina in una sala slot: due morti Bergamo, sparatoria durante una rapina in una sala slot: due morti Continua a leggere

Paura a Roma - madre e figlia ferite durante una Sparatoria in strada : fermati due giovani nomadi : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si ...

Paura a Roma - madre e figlia ferite durante Sparatoria : due fermati : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. Si ...

Paura a Roma - madre e figlia ferite durante Sparatoria : fermati 2 giovani : Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma i due uomini a bordo dell'auto che ieri sera non si è fermata all'alt e ha cercato di investire due militari in zona Monteverde. I ...

"Voglio solo che tu sappia che ti amo". I messaggi scambiati fra due fratelli durante la Sparatoria in Florida : Mentre si sentivano gli spari e le urla echeggiavano nei corridoi, gli studenti della scuola superiore Marjory Stoneman Douglas mandavano freneticamente messaggi di testo alle loro famiglie, incerti se sarebbero riusciti a uscire vivi dalla strage.Sam Zeif, 18 anni, ha condiviso i messaggi di testo scambiati con il fratellino Matthew, 14 anni, che era in classe quando il sicario Nikolas Cruz, 19 anni, ha attaccato. Poco dopo aver appreso della ...