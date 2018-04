Spara | uccide e scappa | caccia al killer a Brescia

Spara nel Bresciano : un morto. Poi fugge e uccide un altro uomo | : Le vittime sono due imprenditori. A Sparare un pregiudicato di 67 anni. Prima è entrato in un capannone a Flero, ha gridato "mi hai rovinato" e ha aperto il fuoco. Poi è scappato e a Carpeneda di ...

Fa irruzione nel capannone e Spara : un morto - un ferito. Poi fugge e uccide ancora : caccia a un uomo : Il killer è arrivato in auto, è sceso, è entrato entrato nel capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro. È questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamani nel ...

«Mi hai rovinato» - Spara e lo uccide : La prima sparatoria, dove ha perso la vita Elio Pellizzari, è avvenuta nel capannone della SGA a Flero. La seconda a Carpeneda di Vobarno, a una cinquantina di km di distanza

Pakistan - politico locale Spara e uccide un giornalista in Punjab : Un giornalista Pakistano è stato ucciso nella provincia di Punjab dopo una lite con un esponente politico locale. Lo ha reso noto il Rural Media Network Pakistan (Rmnp). La vittima è il corrispondente locale del quotidiano "Nawa-I-Waqt", Zeeshan Ashraf Butt, che è stato protagonista di una lite con Imran Aslam Cheema, presidente dell'Union Council Begowala. Cheema ha estratto un revolver sparando a bruciapelo contro il reporter che è morto sul ...