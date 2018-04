Spara nella sede di YouTube | poi si toglie la vita | quattro feriti | paura a San Bruno

Sparatoria nella sede YouTube di San Bruno - California : Sparatoria in corso nel quartier generale di YouTube a San Bruno in Califonia, non è ancora chiaro cosa stia accadendo, per il momento sembra che ci siano feriti trasportati in diversi ospedali della zona, le notizie per ora sono ancora frammentarie. Ciò che è certo è che la a polizia si è precipitata nel quartier generale di YouTube per rispondere alle notizie di una Sparatoria, immagini e video condivisi sui social media mostrano i lavoratori ...

Due Sparatorie nella notte : morta una 17enne - grave un ragazzino di 16 anni : Doppia sparatoria e terrore a Londra la scorsa notte, nello spazio di un'ora: una drammatica scia di sangue, con una ragazza di 17 anni che è morta e un 16enne che è rimasto...

Girolamo Li Causi - il comunista che “inventò” l’antimafia. E andò a parlare nella piazza del boss (che gli fece Sparare) : “Non è vero. È falso, è falso“. È 16 settembre del 1944 e don Calogero Vizzini, lo storico boss di Cosa nostra, è nervoso. nella piazza di Villalba – il suo regno da mille e poco più anime nel cuore agricolo della Sicilia, sole che brucia le campagne e contadini piegati al padrone dalla violenza dei mafiosi – i comunisti si sono permessi di venire a tenere un comizio. Anzi non i comunisti: il numero uno del Partito ...

Malala Yousafzai è tornata nella città in cui le Spararono : L'attivista pakistana ha tenuto un discorso a Mingora, la sua città natale, che non è più controllata dai talebani The post Malala Yousafzai è tornata nella città in cui le spararono appeared first on Il Post.

La ragazza ferita nella Sparatoria del liceo del Maryland è stata dichiarata cerebralmente morta : La ragazza 16enne ferita in modo grave durante la sparatoria dello scorso 20 marzo in una scuola superiore dello stato americano del Maryland, Jaelynn Willey, è stata dichiarata morta cerebralmente; i medici spegneranno le macchine che ancora la tengono in The post La ragazza ferita nella sparatoria del liceo del Maryland è stata dichiarata cerebralmente morta appeared first on Il Post.