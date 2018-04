Spalletti | ' Fiducioso per il futuro' Gattuso | ' Meritava di vincere l' Inter'

Inter - Spalletti : "Questa squadra è forte - fiducioso per il futuro" : Il tecnico nerazzurro a Premium Sport: "Non mi Inter essa se meritavamo la vittoria. Serve un po' più di cattiveria"

Serie A - Inter; Spalletti : ”Sono fiducioso. Vedo applicazione e maturazione nel percorso che stiamo facendo” : L’allenatore dell’Inter ha presentato in conferenza stampa la sfida tra i Nerazzurri e la SPAL, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Serve solo una vittoria, non ci sono alternative per l’Inter nel match con la SPAL. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione al prossima Champions League, un eventuale passo falso infatti permetterebbe alla Roma di raggiungerli. La ...