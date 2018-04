Spaghetti integrali alla carbonara di ortiche | da provare assolutamente

laragnatelanews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Dopo la neve di quest’inverno, nel mio giardino sono nate tante piccole piantine di ortica. Piccole e tenere. In un punto del giardino dove c’è una rete in plastica ne sono nati dei veri piccoli cespugli che sembravano – di fatto – una vera coltivazione. In ogni caso, in quel punto erano protette da tutto e tutti. Oggi ho deciso di fare un piatto già sperimentato qualche tempo fa. Lecosì tenere sono meno saporite, ma sono comunque gustose e delicate. Le ho raccolte tutte, portate in casa, separate le foglie dal gambo e lavate bene con bicarbonato. Intanto in una padella ho messo guanciale e pancetta, come si fa normalmente per preparare la. Una volta lavate lele ho sbollentate in una pentola con acqua per togliere l’effetto orticante e una volta scolate messe in un barattolo. A questo punto ho aggiunto delle mandorle pulite ...