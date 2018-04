Sorpresa Salento | un record che fa piacere

Blastingnews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Il, si sa, negli ultimi anni è un territorio in grande crescita sotto vari punti di vista. Tra questo c'è senza dubbio il turismo che vanta vari dati positivi. Secondo gli ultimi dati, la maggior parte dei turisti che arriva in Puglia, lo fa per visitare il, le sue marine e, soprattutto, il capoluogo barocco Lecce che riesce sempre ad incantare ed a meravigliare con le sue opere. Ancora una volta, arrivano risultati positivi per tutta la penisola salentina sotto questo punto di vista: durante le vacanze pasquali, si è registrata un'affluenzadi turisti. A confermarlo è lo stesso presidente di Federalberghi della provincia di Lecce sul sito leccesette.it che afferma: "I viaggiatori che hanno scelto ilper il ponte di Pasqua sono stati il 5% in più rispetto al 2017." Si tratta di un dato che addirittura raddoppia la media dell'intera nazione italiana (dove ...