Snapchat | arriva oggi la funzione di video chat di gruppo

hwbrain

: Snapchat, arriva Snap Map: ecco a cosa serve la nuova funzione (y) Segui il Corriere Adriatico e resta aggiornato… - CorriereAdriati : Snapchat, arriva Snap Map: ecco a cosa serve la nuova funzione (y) Segui il Corriere Adriatico e resta aggiornato… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018)una grande novità per una delle App più utilizzate dai millenials,introduce ladiche consente la partecipazione di 16 utenti in conversazione contemporaneaSi tratta di un aggiornamento a livello globale che porta la grande novità a tutti gli utenti che utilizzano l’applicazione senza distinzioni., come fare unadi?Il sistema è molto semplice e naturale, d’altronde tutto ciò che ha reso famosa la piattaforma è la grande facilità di utilizzo.ladidiat HWBrain.it.