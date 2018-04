Sky - Mediaset | i sindacati vogliono vederci chiaro

Sky E OPEN FIBER/ Dopo l’accordo con Mediaset la risposta di Tim può passare da Mediapro : Sky e OPEN FIBER, l'accordo, insieme a quello con Mediaset, chiama a una risposta di Tim, che potrebbe passare da un dialogo con Mediapro sui diritti tv del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Aurora Ramazzotti lascia Sky : la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset : Aurora Ramazzotti pronta a lasciare Sky: nuovi progetti attendono la figlia di Eros e Michelle a Mediaset Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sta cercando a suo modo di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo diversi lavori svolti per Sky, tuttavia, Aurora oggi sarebbe pronta a lasciare la rete per […] L'articolo Aurora Ramazzotti lascia Sky: la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset proviene da ...

Genish (TIM) : «Serve indagine - rischiamo cartello tv dopo accordo Sky - Mediaset» : «La convergenza dei contenuti, unita alla connettività, costituisce un modello di business sostenibile che può aumentare i ricavi e la soddisfazione dei clienti. Detto ciò, non abbiamo molti dettagli sulla cooperazione Sky-Mediaset e aspettiamo di vedere come funzionerà. Credo che le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto ...

Mediaset ancora sugli scudi dopo l'accordo con Sky : Altra giornata positiva per Mediaset , che incrementa i guadagni messi a segno la vigilia mostrando un rialzo dell'1,45% a 3,36 euro. Sostenuti i volumi: ad ora sono passati di mano quasi 5 milioni di ...

Accordo Sky-Mediaset - ora la Lega Serie A studia seriamente il suo canale Tv : L'Accordo tra i due broadcaster ha spiazzato Mediapro, ma anche la Lega Serie A di Miccichè, che adesso potrebbe definire il progetto di un proprio canale. L'articolo Accordo Sky-Mediaset, ora la Lega Serie A studia seriamente il suo canale Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Genish : «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su TIMvision» : L'Ad di Tim offre una sua visione dell'accordo tra Sky e Mediaset e parla dei piani di Tim, intenzionata a portare il calcio su TIMvision a un determinato prezzo. L'articolo Genish: «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su TIMvision» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TIM - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : L' operazione Sky- Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM , anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, Amos ...

Sky fa volare Mediaset in Borsa : +6 - 4% : L'accordo con Sky ha fatto schizzare i titoli della galassia Fininvest, con Mediaset a +6,4% e la sua controllata Ei Towers a +4,9%. Giudizio positivo, ma non poteva essere altrimenti, sull'operazione ...

"L'intesa Sky-Mediaset nasce da lontano. Ora la Lega calcio farà il suo canale" : 'L'accordo Sky-Mediaset porta a maturazione i mutamenti della tv vissuti negli ultimi vent'anni e, allo stesso tempo, pone numerosi punti interrogativi a iniziare dal calcio', sostiene Carlo Alberto ...

Media Brilla Mediaset in scia all'accordo con Sky : Guadagna l'1,9% Mondo Tv. La società ha comunicato la sottoscrizione di un nuovo accordo per la trasmissione di prodotti della library in Sud Africa. Lieve flessione dello 0,7% per la Star del ...

Tim preoccupata per l'intesa Mediaset-Sky : "Troppa concentrazione - l'Antitrust indaghi" : aPer Tim "nulla" cambia con il patto Mediaset-Sky, ma "le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto all'esistente". Lo sottolinea in un'intervista a "La Stampa" Amos Genish, amministratore delegato di Tim. "Non sono d'accordo con chi dice che l'intesa renderà più difficile la convergenza prevista dal nuovo nostro piano industriale" afferma il ...

“Serve un’indagine su Mediaset-Sky. Rischiamo un cartello delle tv” : Torniamo indietro di cinque giorni, all’intesa Sky-Mediaset, a Vivendi schiacciata in un angolo dal colpo grosso del piccolo schermo, proprio mentre la Tim è assediata dal fondo Elliott. Amos Genish, amministratore delegato dell’ex Telecom Italia, è l’uomo che dovrebbe avere qualche pensiero in più e invece ostenta la tranquillità delle grandi occa...