Diritti tv - Mediapro ha incontrato Sky e Mediaset : venerdi i pacchetti : La trattativa per i Diritti tv entra nel vivo. L'ad di Mediapro, lo spagnolo Jaume Roures, oggi ha incontrato i vertici di Mediaset e Sky la società spagnola intende pubblicare venerdì 6 aprile i ...

Mediaset-Sky - accordo nel mirino dell'Antitrust? : L' operazione Sky-Mediaset finisce nel mirino dell'Antitrust. L'Authority vuole vederci chiaro e per questo avrebbe inviato sia a Sky sia a Mediaset una richiesta di informazioni sull'intesa ...

Aurora Ramazzotti lascia Sky per Mediaset?/ I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker… : Aurora Ramazzotti lascia Sky ed X Factor per andare a Mediaset? I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker! Ecco l'indiscrezione del settimanale "Chi".(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:09:00 GMT)

Sky - Mediaset : i sindacati vogliono vederci chiaro : L'accordo appena sottoscritto tra Sky e Mediaset non convince pienamente le rappresentanze sindacali dei lavoratori Mediaset. Per questo motivo, già venerdì 6 aprile 2018, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil dovrebbero avere un incontro chiarificatore con i vertici aziendali allo scopo di tranquillizzare i lavoratori circa le conseguenze sul loro posto di lavoro di questo accordo e su altre questioni connesse. Vediamo di capire cosa temono i ...

Sky E OPEN FIBER/ Dopo l’accordo con Mediaset la risposta di Tim può passare da Mediapro : Sky e OPEN FIBER, l'accordo, insieme a quello con Mediaset, chiama a una risposta di Tim, che potrebbe passare da un dialogo con Mediapro sui diritti tv del calcio(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:26:00 GMT)

Genish (TIM) : «Serve indagine - rischiamo cartello tv dopo accordo Sky - Mediaset» : «La convergenza dei contenuti, unita alla connettività, costituisce un modello di business sostenibile che può aumentare i ricavi e la soddisfazione dei clienti. Detto ciò, non abbiamo molti dettagli sulla cooperazione Sky-Mediaset e aspettiamo di vedere come funzionerà. Credo che le autorità dovranno esaminare l'intesa attentamente per evitare che dia luogo a una concentrazione ancora maggiore rispetto ...

Mediaset ancora sugli scudi dopo l'accordo con Sky : Altra giornata positiva per Mediaset , che incrementa i guadagni messi a segno la vigilia mostrando un rialzo dell'1,45% a 3,36 euro. Sostenuti i volumi: ad ora sono passati di mano quasi 5 milioni di ...

Accordo Sky-Mediaset - ora la Lega Serie A studia seriamente il suo canale Tv : L'Accordo tra i due broadcaster ha spiazzato Mediapro, ma anche la Lega Serie A di Miccichè, che adesso potrebbe definire il progetto di un proprio canale. L'articolo Accordo Sky-Mediaset, ora la Lega Serie A studia seriamente il suo canale Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Genish : «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su TIMvision» : L'Ad di Tim offre una sua visione dell'accordo tra Sky e Mediaset e parla dei piani di Tim, intenzionata a portare il calcio su TIMvision a un determinato prezzo. L'articolo Genish: «Evitare un cartello Sky-Mediaset. Vorremmo il calcio su TIMvision» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TIM - Genish non preoccupato da accordo Sky-Mediaset ma serve indagine per scongiurare cartello : Teleborsa, - L'operazione Sky-Mediaset non metterà il bastone tra le ruote a TIM, anche se sarebbe opportuno un esame attento da parte delle autorità competenti. Così l'Amministratore Delegato di TIM, ...

