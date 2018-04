Skoda Superb | sfida vinta | tutta la sicurezza attiva è di serie

Skoda - una Superb sbarca su Marte. La presa in giro di Tesla è geniale – VIDEO : È spassosissimo l’ultimo VIDEO prodotto da Skoda – marchio di proprietà Volkswagen Group – per ironizzare sulla Tesla Roadster lanciata nello spazio da Elon Musk tramite il razzo Falcon Heavy di SpaceX. La filiale francese del brand ceco ha infatti registrato una gustosa parodia che vede protagonista una Superb con motore 2.0 TSI 280 Cv: al volante dell’auto un pilota vestito grossomodo come Starman, il manichino che Tesla ha messo ...