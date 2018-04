Sisma Abruzzo | all' Aquila nove anni dopo tanti cantieri aperti e segnali di ripresa Ma

Ricostruzione post Sisma : Mazzocca sull’attività della Usr Abruzzo : L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo costituitosi con delibera di Giunta Regionale n.766 del 22/11/2016 è suddiviso in 3 settori principali, diretti dall’Ing. D’Alberto, settore edilizia privata, settore edilizia pubblica, settore amministrativo. L’USR ad oggi conta 23 persone in forza. In relazione alle attività riguardanti il settore della Ricostruzione privata sono riassumibili in: Perizie giurate complete delle schede AeDES ...