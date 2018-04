Siria | scusate | ci sarebbero dei morti di cui discutere

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Si muore ovunque, certo. Però le immagini e la disperazione che strillano dalla– angoscia 2.0 che entra in circolo – si incastrano in gola e strozzano il fiato. Si uccide dappertutto, vero. Ma questa non è una soluzione: mal comune non è mezzo gaudio, è orrore al quadrato. Si rischia di crepare perfino a Londra. Una spia e sua figlia, in fin di vita perché avvelenati nell’ombra. Solo che qui è diverso. La comunità internazionale si compatta, “crimine inammissibile”, in due secondi alza la cornetta e determinata punisce un atto indubbiamente grave. Diplomatici russi espulsi dai Paese Nato, compresa un’Italia che dice sì (come sempre) anche quando è poco convinta (come sempre). Con una ripicca per un tentato omicidio operato da presunti colpevoli, l’élite del mondo ammette che esistono vittime di serie A e vittime di serie B: un bambinono ...