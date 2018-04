Siria Putin | Erdogan e Rohani trattano per spartirsi il Paese in zone d’influenza

Un nuovo "Sykes-Picot". Summit Erdogan-Rohani-Putin ad Ankara - i vincitori varano la "pax Siriana" : La triade del Medio Oriente ostenta la sua forza, specchio della inesistenza dell'Europa e della volontà di tirarsi fuori dal pantano siriano dell'America di Trump, impegnata com'è nella guerra commerciale col Dragone cinese. Quello sfoggiato da Vladimir Putin, Recep Tayyp Erdogan e Hassan Rohani è il sorriso dei vincitori della guerra siriana. Poco importa che la guerra, entrata nell'ottavo anno, ha reso quello siriano un ...

Putin - patto a tre che va oltre la Siria : Ed è in quest'ottica che si inserisce il ruolo del presidente turco, completamente estraneo alla dialettica interna al mondo musulmano tra sciiti e sunniti, ma molto preso dalla questione curda. In ...

GUERRA IN Siria/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin : Il caso Skripal è alquanto nebuloso. Ma soprattutto, rivela preoccupanti nessi politici con quanto sta accadendo in SIRIA, dove gli Usa hanno sbagliato tutto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 06:08:00 GMT)TERZA GUERRA MONDIALE/ Cortocircuito Nato in SIRIA, si rischia lo scontro totale, int. a M. BertoliniGUERRA IN SIRIA/ Ghouta est, cosa nasconde l'imminente attacco Usa anti-Assad, di P. Ricci

La Siria e lo Yemen al centro dei colloqui di lunedì tra Putin e l'emiro del Qatar - : In precedenza l'ufficio stampa del Cremlino aveva comunicato che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe avuto un incontro con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani nella giornata di lunedì a ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Jean : le nuove atomiche di Putin? Troppi guai in Afghanistan e Siria : Putin annuncia al mondo la realizzazione di nuove pericolose armi nucleari. Cosa si nasconde dietro le sue parole, una minaccia? Ce lo spiega CARLO Jean

Siria - Putin : 'Non tollereremo per sempre bombe da Ghouta' : La Russia "non ha intenzione di tollerare all'infinito" i bombardamenti dei miliziani da Ghouta est, in Siria. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Mosca, al ...

La fragile tregua in Siria e l'asse Putin-Kim Jong un-Assad : Dopo la tregua "à la carte" ecco la "tregua oraria" (dalle 9 alle 14). Voluta, quest'ultima, da colui che dovrebbe essere super partes e non il più solido alleato del regime di Bashar al-Assad: il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. La Siria, si è detto nei giorni scorsi, può essere la tomba delle Nazioni Unite. Così è. E uno dei maggiori responsabili è colui che si è fatto ...

Siria - Putin concede mezza tregua : Pressato da Macron e dalla Merkel (mentre la Casa Bianca sceglie il silenzio), alla fine Vladimir Putin ha dovuto fare qualche concessione. Così da oggi entrerà in vigore a Ghouta Est, dopo una settimana di bombardamenti che hanno ucciso oltre 550 civili, una «tregua umanitaria diurna» di cinque ore, dalle 9 alle 14 ogni giorno, «per evitare perdite tra la popolazione civile».Dai leader di Francia e ...

Siria - Putin : pausa umanitaria nella Ghouta ogni giorno dalle 9 alle 14 : Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto una tregua umanitaria di cinque ore ogni giorno, dalle 9 alle 14, per permettere l’arrivo di convogli umanitari nella Ghouta orientale e in altre zone di conflitto in Siria, a partire dall’enclave curda di Afrin, assediata dall’esercito turco. La pausa quotidiana nei combattimenti servirà anche all’eva...

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...