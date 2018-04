Siria | Erdogan | ' Cooperazione con la Russia contro i terroristi'

Siria : summit Erdogan-Putin-Rohani - 4 mila agenti ad Ankara : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Erdogan : "Neutralizzati quasi 4mila terroristi ad Afrin" : Dall'inizio dell'offensiva turca denominata "Ramoscello d'ulivo" ad Afrin, in Siria, sono stati neutralizzati 3.844 terroristi". Lo ha rivelato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, riferendosi ai combattenti curdi dell'Ypg e dell'Isis uccisi, feriti o fatti prigionieri.

Erdogan : “Prenderemo Kobane e cacceremo i curdi da tutta la Siria e dall’Iraq” : Erdogan: “Prenderemo Kobane e cacceremo i curdi da tutta la Siria e dall’Iraq” I Turchi, dopo Afrin, puntano suKobane, la città simbolo della rivincita curda contro l’Isis. Continua a leggere L'articolo Erdogan: “Prenderemo Kobane e cacceremo i curdi da tutta la Siria e dall’Iraq” proviene da NewsGo.

Turchia - Erdogan : cacceremo i curdi dal resto di Siria e Iraq - ora puntiamo su Kobane : Dopo la conquista della città di Afrin , la Turchia è pronta ad agire militarmente per cacciare i curdi dal resto del nord della Siria e dal nord dell'Iraq . Lo ha annunciato il presidente turco, ...

Erdogan - dopo Afrin cacceremo curdi da resto Siria-Iraq : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - LA PRESA DI AFRIN/ Erdogan ora punta a Manbij : civili curdi - “200mila senza acqua e cibo” : Il dittatore turco Erdogan ha annunciato la conquista di AFRIN, capitale dei curdi del nord est, le vittime civili sono migliaia mentre i combattenti si sono ritirati sulle colline(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Siria - la presa di Afrin/ La capitale dei curdi conquistata dai turchi di Erdogan : Il dittatore turco Erdogan ha annunciato la conquista di Afrin, capitale dei curdi del nord est, le vittime civili sono migliaia mentre i combattenti si sono ritirati sulle colline(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Erdogan conquista Afrin e punta a espandersi in Siria : Afrin è caduta ieri mattina all’alba. La divisione Al-Hamza dell’Esercito libero Siriano è avanzata senza quasi incontrare resistenza, dopo che le truppe speciali turche erano entrate nella città curda e constatato che la maggior parte dei guerriglieri dello Ypg si erano già ritirati. In poche ore i militari di Ankara e i miliziani arabi hanno pres...

Siria - Erdogan : “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” : Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” Il presidente turco annuncia la cacciata dei curdi dalla loro enclave nel nord del Paese, da mesi teatro di sanguinosi combattimenti Continua a leggere L'articolo Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” proviene da NewsGo.

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora guerra Siria : Afrin - protettorato turco di Erdogan contro i curdi (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono e proseguono la battaglia, "ora fase guerriglia". (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Siria - Erdogan : "Conquistato il centro di Afrin". I curdi smentiscono : "Combattimenti in corso" : Giallo in Siria. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che le forze Siriane alleate della Turchia hanno preso il controllo del centro di Afrin e cacciato i combattenti curdi. Il...

Siria - Erdogan : “Preso controllo del centro di Afrin”. Ma i combattenti curdi lo smentiscono : “Scontri in corso” : Le forze Siriane alleate della Turchia hanno preso il controllo del centro dell’enclave curda di Afrin dove l’assedio, che va avanti da circa due mesi, ha costretto almeno 150mila civili alla fuga. Ad annunciarlo è il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e anche per gli attivisti dell’Osservatorio nazionale per i diritti umani, i turchi hanno conquistato metà della città e sono in corso pesanti combattimenti. Inoltre, prosegue ...

Siria - Erdogan annuncia : presa Afrin. Ma i curdi smentiscono - : Il presidente turco: le forze Siriane alleate hanno preso il controllo del centro della città. Ma un alto funzionario curdo-Siriano smentisce e avverte: si stanno verificando "massacri". Osservatorio ...

Siria - Erdogan : “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” : Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” Il presidente turco annuncia la cacciata dei curdi dalla loro enclave nel nord del Paese, da mesi teatro di sanguinosi combattimenti Continua a leggere L'articolo Siria, Erdogan: “L’esercito ha conquistato il centro della città di Afrin” proviene da NewsGo.