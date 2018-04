SICILIA | VOTI DI SCAMBIO | ARRESTATO CAPUTO Lega | tra gli indagati anche Pagano e

Arrestati due esponenti della Lega in SICILIA . L’accusa : «Promettevano lavoro in cambio di voti» : Si tratta dell’ex deputato regionale siciliano Salvino Caputo, dirigente di «Noi con Salvini», e del fratello Mario, candidato non eletto durante le ultime elezioni dell’Ars

Palermo - “posti di lavoro in cambio di voti” : ai domiciliari due rappresentanti di Noi con Salvini in SICILIA : L’ex parlamentare regionale ed ex sindaco di Monreale di An Salvatore Caputo detto Salvino, avvocato penalista e commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del movimento “Noi con Salvini” durante le elezioni amministrative della scorsa primavera, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di voto di scambio insieme al fratello Mario, anche lui avvocato, e candidato alle ultime elezioni ...