Sicilia | stop ai furbetti della 104 Voto di scambio | arrestati 2 esponenti Lega siciliana

Sicilia : stop a terzo mandato per sindaci piccoli Comuni - Ars boccia ddl : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Si ferma l'iter del ddl sul terzo mandato per i sindaci dei Comuni Sicilia ni con popolazione fino a tremila abitanti. L'Ars ha infatti boccia to il ritorno in Commissione del testo promosso dal capogruppo di Fi Giuseppe Milazzo. "Oggi abbiamo rispedito al mittente la no

Maltempo - collegamenti marittimi in tilt in Sicilia : stop alla nave per le Eolie : collegamenti marittimi in tilt in Sicilia. Dopo lo stop alla motonave Vesta che collega Trapani alle Egadi, anche la nave veloce Isola di Vulcano resta ormeggiata al porto a causa del Maltempo. Siremar, infatti, rende noto che non ha effettuato la corsa delle 17.15 sulla tratta Milazzo-Eolie. L'articolo Maltempo, collegamenti marittimi in tilt in Sicilia: stop alla nave per le Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.