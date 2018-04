Sicilia | Sgarbi | Quando centrodestra è in odor di governo iniziano inchieste

Sicilia : Sgarbi - sono stato pessimo assessore ma sarò ottimo consulente : Palermo, 4 apr. , AdnKronos, 'sono stato un pessimo assessore e ne sono perfettamente consapevole ma sono un ottimo consulente'. Così, Vittorio Sgarbi, a margine della presentazione di una mostra a ...

Sicilia : Sgarbi - sono stato pessimo assessore ma sarò ottimo consulente : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "sono stato un pessimo assessore e ne sono perfettamente consapevole ma sono un ottimo consulente". Così, Vittorio Sgarbi, a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Steri a Palermo. Il critico d'arte domani mattina consegnerà le dimissioni da assessore ai Be

Sicilia : Sgarbi - sono stato pessimo assessore ma sarò ottimo consulente : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “sono stato un pessimo assessore e ne sono perfettamente consapevole ma sono un ottimo consulente”. Così, Vittorio Sgarbi, a margine della presentazione di una mostra a Palazzo Steri a Palermo. Il critico d’arte domani mattina consegnerà le dimissioni da assessore ai Beni culturali al segretario generale Maria Mattarella, come conferma lo stesso Sgarbi all’Adnkronos. “E farò il ...

Sicilia : Sgarbi - è stato Musumeci a chiedermi di fare il consulente : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Veramente è stato il Presidente Musumeci a chiedermi di restare per fare il consulente. io non chiedo mai nulla. Se vuole fare consulente un’altra persona lo faccia…”. Vittorio Sgarbi replica così, a stretto giro di posta, al Governatore Nello Musumeci che poco fa, a Palazzo d’Orleans, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se resterà a fare il consulente della regione ...

Sicilia : Sgarbi - mi dimetto perché non sono gradito a Musumeci : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Mi dimetto da assessore perché non posso stare in un posto in cui non sono gradito, non essendo gradito dal Presidente Musumeci me ne vado con una certa felicità”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi, intervenendo alla sua ultima conferenza stampa a Palazzo Steri di Palermo per presentare una mostra. “Con questa cerimonia funebre – dice Sgarbi sorridendo – si chiude la mia esperienza da ...

Sicilia : Sgarbi - mi dimetto perché non sono gradito a Musumeci : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Mi dimetto da assessore perché non posso stare in un posto in cui non sono gradito, non essendo gradito dal Presidente Musumeci me ne vado con una certa felicità". Lo ha detto Vittorio Sgarbi, intervenendo alla sua ultima conferenza stampa a Palazzo Steri di Palermo pe

Sicilia : Sgarbi - Musumeci mi vuole come consulente : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "Musumeci mi ha detto che la Sicilia ha bisogno delle mie funzioni, quindi sarò il consulente per le attività espositive". Lo ha annunciato all'Adnkronos Vittorio Sgarbi lasciando Palazzo d'Orleans dove ha incontrato il Governatore Siciliano Nello Musumeci. "Musumeci cr

Sicilia : Sgarbi - Musumeci mi vuole come consulente : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – “Musumeci mi ha detto che la Sicilia ha bisogno delle mie funzioni, quindi sarò il consulente per le attività espositive”. Lo ha annunciato all’Adnkronos Vittorio Sgarbi lasciando Palazzo d’Orleans dove ha incontrato il Governatore Siciliano Nello Musumeci. “Musumeci credo che preferisca che io faccia il consulente dell’assessore ai Beni culturali e non il suo, adesso ...

Sicilia : Sgarbi - Musumeci amareggiato ma su assessore ha idea diversa da me : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "Il Presidente Musumeci mi ha detto di essere stato amareggiato del fatto che lo avessi trattato male, ma io gli ho spiegato che non lo volevo affatto trattare male. Ho semplicemente cercato di valutare se rimanere in Sicilia. Ma il Governatore ha un'idea dell'assessore

Sicilia : Sgarbi - per Musumeci gli assessori sono degli impiegati : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - "Per il Presidente Musumeci gli assessori regionali sono degli impiegati che vanno in giunta. Riunioni di Governo che durano anche quattro o cinque ore, che sono noiosissime e inutili". A dirlo all'Adnkronos è l'assessore dimissionario ai Beni culturali della Sicilia V

Sicilia : Sgarbi fa pace con Musumeci - tutto chiarito e ora mi vuole come suo consulente (3) : (AdnKronos) - Poi, parlando del suo successore, che dovrebbe essere il Soprintendente del Mare Sebastiano Tusa, Vittorio Sgarbi racconta: "Lui ieri ha detto che Musumeci gli ha chiesto la disponibilità a fare l'assessore il 16 marzo. Ma le cose sono andate un po' diversamente da come le racconta". E

Sicilia : Sgarbi fa pace con Musumeci - tutto chiarito e ora mi vuole come suo consulente (2) : (AdnKronos) – Sgarbi ha poi confermato le sue dimissioni da assessore ai Beni culturali, annunciati due giorni fa ai giornalisti. “Io chiudo le mie attività pregresse – spiega il critico d’arte – il 4 aprile mattina, inaugurando una mostra allo Steri. Mi ha anche chiamato il rettore Fabrizio Micari invitandomi a essere presente. Il 4 pomeriggio consegnerò le mie dimissioni e nella mattina farò l’incontro con ...

Sicilia : Sgarbi fa pace con Musumeci - tutto chiarito e ora mi vuole come suo consulente (3) : (AdnKronos) – Poi, parlando del suo successore, che dovrebbe essere il Soprintendente del Mare Sebastiano Tusa, Vittorio Sgarbi racconta: “Lui ieri ha detto che Musumeci gli ha chiesto la disponibilità a fare l’assessore il 16 marzo. Ma le cose sono andate un po’ diversamente da come le racconta”. E spiega: “Ho partecipato a una riunione del gruppo parlamentare di Forza Italia e in quell’occasione dissi ...

Sicilia : Sgarbi fa pace con Musumeci - tutto chiarito e ora mi vuole come suo consulente (2) : (AdnKronos) – Sgarbi ha poi confermato le sue dimissioni da assessore ai Beni culturali, annunciati due giorni fa ai giornalisti. “Io chiudo le mie attività pregresse – spiega il critico d’arte – il 4 aprile mattina, inaugurando una mostra allo Steri. Mi ha anche chiamato il rettore Fabrizio Micari invitandomi a essere presente. Il 4 pomeriggio consegnerò le mie dimissioni e nella mattina farò l’incontro con ...