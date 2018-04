Sicilia | Riscossione | sindacati chiedono a governo nomina nuovo cda 2

Sicilia : Riscossione - sindacati chiedono a governo nomina nuovo cda : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Il mancato insediamento del nuovo cda di Riscossione Sicilia sta provocando il blocco di tutte le attività non ordinarie della società. Chiediamo a tutti i soggetti che hanno potere in merito di rendere operativa la nomina dei componenti designati con il mandato di far