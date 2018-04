Sicilia : Musumeci - 163 milioni euro per i comuni : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - In arrivo fondi per 163 milioni di euro per progetti di riqualificazione per i comuni Siciliani. Ad annunciarlo è il Presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrando la stampa. "Abbiamo proceduto a una verifica progettuale - ha detto Musumeci - e su 300 m

Sicilia : Musumeci - il fronte dei rifiuti è quello che più mi preoccupa : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Il fronte dei rifiuti è quello che più ci preoccupa, non abbiamo disponibilità di uffici tecnici particolarmente dotati, né noi né le ex province che una volta erano dotati dei migliori uffici tecnici. Ma entro dicembre sarà pronto il piano regionale dei rifiuti”. Lo ha detto il Governatore Siciliano nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans. “Per potere redigere il ...

Sicilia : Musumeci ad Anas - su isola pretendiamo maggiore attenzione : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “I vertici nazionali dell’Anas hanno compreso che sulla Sicilia pretendiamo maggiore attenzione e un passo più celere rispetto al passato”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, annunciando che “venerdì mattina verranno in Sicilia i vertici nazionali dell’Anas per parlare del rifacimento del Viadotto Himera, ma anche della ...

Sicilia : Musumeci - faremo il catasto delle strade dell’isola : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Nascerà, “entro un anno” il catasto delle strade Siciliane. Lo ha annunciato il Governatore Siciliano Nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans. “Pensiamo di destinare 2 milioni euro per la realizzazione del catasto delle strade Siciliane – dice Musumeci – in modo da avere una banca dati sullo stato di salute per le principali arterie della Sicilia. ...

Sicilia : Musumeci - 163 milioni euro per i comuni : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – In arrivo fondi per 163 milioni di euro per progetti di riqualificazione per i comuni Siciliani. Ad annunciarlo è il Presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrando la stampa. “Abbiamo proceduto a una verifica progettuale – ha detto Musumeci – e su 300 milioni di euro, più della metà verranno impiegati per i comuni per la riqualificazione di progetti per opere che ricadono ...

Sicilia : Sgarbi - Musumeci mi vuole come consulente : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) – “Musumeci mi ha detto che la Sicilia ha bisogno delle mie funzioni, quindi sarò il consulente per le attività espositive”. Lo ha annunciato all’Adnkronos Vittorio Sgarbi lasciando Palazzo d’Orleans dove ha incontrato il Governatore Siciliano Nello Musumeci. “Musumeci credo che preferisca che io faccia il consulente dell’assessore ai Beni culturali e non il suo, adesso ...

Sicilia : Sgarbi - Musumeci amareggiato ma su assessore ha idea diversa da me : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - "Il Presidente Musumeci mi ha detto di essere stato amareggiato del fatto che lo avessi trattato male, ma io gli ho spiegato che non lo volevo affatto trattare male. Ho semplicemente cercato di valutare se rimanere in Sicilia. Ma il Governatore ha un'idea dell'assessore

Sicilia : Sgarbi - per Musumeci gli assessori sono degli impiegati : Palermo, 30 mar. (AdnKronos) - "Per il Presidente Musumeci gli assessori regionali sono degli impiegati che vanno in giunta. Riunioni di Governo che durano anche quattro o cinque ore, che sono noiosissime e inutili". A dirlo all'Adnkronos è l'assessore dimissionario ai Beni culturali della Sicilia V

Sicilia : Sgarbi fa pace con Musumeci - tutto chiarito e ora mi vuole come suo consulente (3) : (AdnKronos) – Poi, parlando del suo successore, che dovrebbe essere il Soprintendente del Mare Sebastiano Tusa, Vittorio Sgarbi racconta: “Lui ieri ha detto che Musumeci gli ha chiesto la disponibilità a fare l’assessore il 16 marzo. Ma le cose sono andate un po’ diversamente da come le racconta”. E spiega: “Ho partecipato a una riunione del gruppo parlamentare di Forza Italia e in quell’occasione dissi ...

Sicilia : Sgarbi fa pace con Musumeci - tutto chiarito e ora mi vuole come suo consulente (2) : (AdnKronos) – Sgarbi ha poi confermato le sue dimissioni da assessore ai Beni culturali, annunciati due giorni fa ai giornalisti. “Io chiudo le mie attività pregresse – spiega il critico d’arte – il 4 aprile mattina, inaugurando una mostra allo Steri. Mi ha anche chiamato il rettore Fabrizio Micari invitandomi a essere presente. Il 4 pomeriggio consegnerò le mie dimissioni e nella mattina farò l’incontro con ...

