Sicilia | Musumeci | Dipendenti adottati da anziani per avere la legge 104

Sicilia : Sgarbi - è stato Musumeci a chiedermi di fare il consulente : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Veramente è stato il Presidente Musumeci a chiedermi di restare per fare il consulente. io non chiedo mai nulla. Se vuole fare consulente un’altra persona lo faccia…”. Vittorio Sgarbi replica così, a stretto giro di posta, al Governatore Nello Musumeci che poco fa, a Palazzo d’Orleans, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se resterà a fare il consulente della regione ...

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Sicilia : Musumeci - arresto Caputo? Mi auguro dimostri sua estraneità : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Ho grande rispetto per il lavoro della magistratura. Mi auguro che le persone coinvolte possano dimostrare la propria estraneità ai fatti, me lo auguro per loro, per le loro famiglie e per la credibilità della politica". Lo ha detto Nello Musumeci, Governatore Sicilian

Sicilia : Musumeci - il fronte dei rifiuti è quello che più mi preoccupa : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "Il fronte dei rifiuti è quello che più ci preoccupa, non abbiamo disponibilità di uffici tecnici particolarmente dotati, né noi né le ex province che una volta erano dotati dei migliori uffici tecnici. Ma entro dicembre sarà pronto il piano regionale dei rifiuti". Lo h

Sicilia : Musumeci ad Anas - su isola pretendiamo maggiore attenzione : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - "I vertici nazionali dell'Anas hanno compreso che sulla Sicilia pretendiamo maggiore attenzione e un passo più celere rispetto al passato". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, annunciando che "venerdì mattina verranno in Sicilia i vertici n