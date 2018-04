Sicilia | il presidente Musumeci | “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per

Sicilia : intercettazione Crocetta - l'ex presidente accusa Abbate : Al processo di Palermo per calunnia e diffusione di notizie false, in merito all'articolo dell'Espresso secondo cui Rosario Crocetta, parlando al telefono con il medico Matteo Tutino, avrebbe detto: "...

Forum ANSA con il presidente della Regione Sicilia : Si terrà a Roma alle 18, il Forum con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. L'evento si svolgerà nella sede dell'Agenzia.

Sicilia : Musumeci scrive a Presidente Ars - aboliamo voto segreto : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "aboliamo il voto segreto all’Assemblea regionale Siciliana. E’ una questione di etica, di trasparenza e di rispetto verso gli elettori”. Lo chiede il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una lettera inviata al Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè

Sicilia : Presidente Ars - nessuna contrarietà a dirette streaming commissioni : 'Sulla ripresa in streaming delle commissioni legislative permanenti ' ha aggiunto Miccichè ' ho rilevato che i componenti delle stesse commissioni devono essere liberi di esprimere liberamente il ...

Sicilia : Presidente Ars - nessuna contrarietà a dirette streaming commissioni : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - “Siamo alle solite, cioè allo stravolgimento della verità: non corrisponde al vero quanto scritto questa mattina da alcuni mezzi di informazione, secondo cui avrei comunicato alla Conferenza dei capigruppo la volontà di interrompere la trasmissione, via streaming e tv,

Sicilia : Musumeci riceve Presidente Cga : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto a Palazzo d’Orleans, in visita di cortesia, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, Rosanna De Nictolis. Nel corso del cordiale incontro, che si è protratto per oltre un’ora – e al quale erano presenti anche il Presidente aggiunto del Cga, Ermanno De Francisco, e il consigliere della Sezione consultiva, ...

Sicilia : Confesercenti - Di Modica nominato presidente di Assocamping : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Salvatore Di Modica è stato nominato presidente di Assocamping Confesercenti Sicilia. Cinquantasei anni, di Vittoria è titolare di due strutture di camping nel ragusano, Di Modica sarà coadiuvato da due vicepresidenti: Fabio D’Azzo di Ribera e Antonio Pollara di Tusa.

Spazio - l’astronauta Paolo Nespoli : al presidente Mattarella porto una foto dell’Italia e della Sicilia : “Al presidente Mattarella porto una foto dell’Italia e della Sicilia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale“: lo ha dichiarato oggi a Roma l’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli, che alle 16:30 sarà in visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica. “Ho scattato tante foto dell’Italia dallo Spazio, al presidente Mattarella porto uno scatto in cui si vede bene la ...

Maria Giammarresi presidente BCSicilia Bagheria : Sono stati eletti gli organismi della BCsicilia di Bagheria. L'associazione che si occupa della salvaguardia dei beni culturali e ambientali

Sicilia : Presidente Ars a don Scordato - qui non gioca nessuno : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) – Il Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che finora si è astenuto da ogni commento sulla trattativa in corso per la riduzione degli stipendi dei burocrati di Palazzo dei Normanni, ha deciso di rompere il silenzio per replicare a don Cosimo Scordato, parroco di San Francesco Saverio di Palermo. Il prete negli ultimi giorni ha più volte attaccato l’Ars per gli stipendi dei dipendenti ritenuti ...

Sicilia : Presidente Ars - e ora si chieda scusa a Patrizia Monterosso : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Patrizia Monterosso, da me nominata direttrice della Fondazione Federico II, è stata assolta perché il fatto non sussiste. Se adesso qualcuno volesse chiedere scusa, non mi offenderei". Lo dice il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, comme

Agrigento - 6 anni all'ex presidente di Legambiente Sicilia Fontana per i due bimbi morti sui vulcanelli : La notizia non è di quelle che càpitano tutti i giorni: l'ex presidente di Legambiente Sicilia, Domenico 'Mimmo' Fontana, è stato condannato a 6 anni di reclusione per la morte dei piccoli Carmelo e ...