Sicilia : Ars - bilancio in aula dal 23 aprile : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - La manovra di bilancio approderà in aula all'Assemblea regionale Siciliana dal prossimo 23 aprile. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo che si è riunita dopo una seduta lampo a Palazzo dei Normanni. Le commissioni di merito Ars dovranno esaminare le parti della

Sicilia : arresto Caputo - nel 2013 decaduto da deputato Ars : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Salvino Caputo, l’avvocato di Monreale arrestato all’alba di oggi per voto di scambio, con il fratello Mario Caputo, nel 2013 era stato costretto a lasciare l’Assemblea regionale Siciliana dopo che nei suoi confronti divenne definitiva una condanna ad un anno e cinque mesi per tentato abuso d’ufficio. L’ex deputato regionale di An e poi Pdl cercò, secondo i giudici, di fare ...

Sicilia : convenzione Regione-vigili del fuoco - domani audizione in commissione Ars : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Il rinnovo della convenzione tra la Regione Siciliana e i vigili del fuoco sarà al centro dell’audizione di domani, mercoledì 4 aprile, alle 12, in commissione Ambiente all'Ars. Prevista la presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, del dirigente generale del

A Sciacca - il WWF Sicilia Area Mediterranea e la Université di Aix-Marseille hanno condiviso un incontro che ha visto partecipare fra il ... : ...ricognizione e ricerca sempre più complesse per restituire al mondo un insieme di informazioni scientifiche dettagliate sul perché dei fenomeni che impensieriscono i Governi e il mondo della scienza ...

Sicilia : fumata bianca all'Ars su Defr e proroga provvisorio - si 'tratta' per Finanziaria (2) : (AdnKronos) - Un appello a cui fa da contraltare la posizione critica delle opposizioni. Con il M5s che torna a chiedere le dimissioni del governatore. "Una vittoria di Pirro, nulla di più, ma i problemi per l’esecutivo restano tutti - assicurano i pentastellati -. Non può fare le riforme che attend

Sicilia : fumata bianca all'Ars su Defr e proroga provvisorio - si 'tratta' per Finanziaria : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Mi raccomando perché i lavori siano svolti in orari diurni, evitando vecchie pratiche o riducendole al minino". E' la raccomandazione che il vice presidente dell'Assemblea regionale Siciliana, Giancarlo Cancelleri, ha rivolto in Aula chiudendo i lavori di una seduta l

Sicilia : al via seduta Ars - all’odg Defr e proroga esercizio provvisorio : Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – Il governo ci riprova. Dopo il ko di ieri sul Def regionale, rispedito in commissione Bilancio e oggi tornato di nuovo in Aula con alcune modifiche, Sala d’Ercole torna a riunirsi. All’ordine del giorno ci sono sia il documento di programmazione economico e finanziaria che il ddl di proroga dell’esercizio provvisorio. Presente anche il governatore Nello Musumeci. A presiedere i lavori è il ...

Sicilia : Vella (Pd) - maggioranza Ars allo sbando - ora Musumeci dia risposte : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – “Trovo molto pesanti le parole pronunciate dal Presidente Musumeci, riportate tra virgolette sui quotidiani, che parlano di una sua richiesta di consegna in ostaggio, di passaggio sotto la volontà di capicorrente,di possibile perdita di dignità”. Lo dice Daniele Vella, componente della direzione regionale del Partito Democratico in Sicilia. “Parole -aggiunge- che ci ricordano pratiche ...

Sicilia - Governo Musumeci cade sul Def/ Sgarbi sbatte la porta - l'Ars sbriciola la maggioranza : dimissioni? : Sicilia, Governo Musumeci cade su Def: dopo l'addio di Vittorio Sgarbi, l'Ars ha bocciato il documento regionale. L'opposizione: "Se non ha la maggioranza, si dimetta"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Sicilia : Ircac-Crias - sindacati chiedono audizione in Commissione Bilancio Ars : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - L'ipotesi, contenuta in finanziaria, di accorpamento di Ircac e Crias in un solo ente preoccupati i sindacati che hanno chiesto "un incontro urgente" alla Commissione Bilancio dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona, alla presenza del presidente della Regione Siciliana

Sicilia : Ars - La Rocca Ruvolo si dimette da capogruppo Udc : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Margherita La Rocca Ruvolo si dimette da capogruppo all'Ars dell'Udc. La deputata lo ha comunicato oggi con una lettera indirizzata al presidente e al segretario generale dell'Ars. "Comunico le dimissioni da presidente del gruppo parlamentare Udc" ha scritto.