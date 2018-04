Sicilia : arresto Caputo - nel 2013 decaduto da deputato Ars : Palermo, 4 apr. , AdnKronos, Salvino Caputo , l'avvocato di Monreale arrestato all'alba di oggi per voto di scambio, con il fratello Mario Caputo , nel 2013 era stato costretto a lasciare l'Assemblea ...

Sicilia : arresto Caputo - nel 2013 decaduto da deputato Ars : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – Salvino Caputo, l’avvocato di Monreale arrestato all’alba di oggi per voto di scambio, con il fratello Mario Caputo, nel 2013 era stato costretto a lasciare l’Assemblea regionale Siciliana dopo che nei suoi confronti divenne definitiva una condanna ad un anno e cinque mesi per tentato abuso d’ufficio. L’ex deputato regionale di An e poi Pdl cercò, secondo i giudici, di fare ...