Si schianta con la moto a Albiano Magra Grave 23enne pontremolese

Cristian - 19 anni - si schianta in auto contro un muretto e muore : Tragedia a Mira , comune in provincia di Venezia, questa mattina intorno alle sette in via Malpaga: un 19enne di Malcontenta, Cristian Stevanato , è morto nello schianto della sua Renault Clio, finita ...

Esce di strada e si schianta contro un muretto - Cristian muore a 19 anni : Il dramma si è consumato intorno alle 7, il giovane aveva preso l'utilitaria del padre ma nei pressi di un incrocio ha sbandato.Continua a leggere

Si schianta con la moto - muore 40enne di Ortona : Chieti - Un motociclista è morto in incidente stradale avvenuto a Ortona (Chieti). La vittima Andrea Verna, 40enne di Ortona a bordo della sua moto si è schiantato contro un palo elettrico all'altezza di Lido Riccio. A nulla sono valsi i soccorsi anche se immediati del 118, per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente hanno aperto un'indagine i carabinieri della locale compagnia. ...

Auto esce di strada e si schianta contro un albero : Un'Auto, questa mattina, è uscita di strada, poco prima delle 7, lungo la statale 13 , in comune di Codroipo . La macchina, una Peugeot 207, è finita nel fossato e ha terminato la sua corsa contro un ...

Donna di 37 anni si schianta al suolo con la moto : BERNATE TICINO , Milano, , 2 aprile 2018 - Rovinosa caduta per una ragazza in moto nel pomeriggio di Pasquetta. La Donna, italiana di 37 anni si trovava nella frazione di Casate, a Bernate Ticino, ...

Marano - auto a folle velocità si schianta contro un palo della luce. Salvo il conducente : Si è schiantato a folle velocità contro un palo della luce di via Castel Belvedere, popolosa frazione di Marano, rischiando anche di investire alcuni passanti. Una Fiat Punto, guidata da un cittadino ...

Auto si schianta contro un hotel - l’edificio crolla : almeno dieci morti sotto le macerie : La tragedia nella serata di sabato a Indore, nell’India centrale. La struttura era già fatiscente ma veniva usata regolarmente.Continua a leggere

Pisa - auto si schianta contro un albero : Francesco muore a 21 anni : È morto in un incidente stradale Francesco Lucchesi, 21 anni di Montopoli, in provincia di Pisa. Il giovane ha perso il controllo della sua Ford Fiesta, per cause ancora in via di accertamento, e si è schiantato contro un albero. Stava andando a lavorare. Attesi gli esami dell'autopsia per chiarire la dinamica della tragedia.Continua a leggere

Turchia - bus stracarico di migranti si schianta contro palo : 17 morti : Almeno 17 persone sono morte e altre 36 sono rimaste ferite nello schianto di un bus contro un palo della luce nell'est della Turchia. Il mezzo trasportava migranti senza regolari documenti, di nazionalità pakistana, afghana e iraniana, entrati nel Paese dalla frontiera con l'Iran. Il bus aveva solo 14 posti ed era quindi sovraffollato. Non è chiaro se questo abbia contribuito a provocare l'incidente.

Pompei - algerino contromano in auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Scooterista si schianta contro le transenne - grave dopo la carambola : grave incidente, nel primo pomeriggio di martedì, a Marebello con uno Scooterista 52enne trasportato in serie condizioni al 'Bufalini' di Cesena. Il sinistro si è verificato verso le 14.5 quando l'...

Mamma si schianta in auto con le figlie di 5 e 7 anni a bordo per dimostrare che Dio esiste : La donna si è deliberatamente scagliata contro un palo di cemento con le figlie a bordo per dimostrare loro che se credono in Dio questo li proteggerà.Continua a leggere