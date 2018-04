: Si ricorda omicidio Martin Luther King - NotizieIN : Si ricorda omicidio Martin Luther King - CybFeed : #News #Si ricorda omicidio Martin Luther King -

Cinquant'anni fa a Memphis l'assassinio di, protagonista e simbolo della lotta contro il razzismo. Celebrazioni in tutto il mondo, in città una cerimonia nella Mason Temple Church of God, dove, la sera prima di morire, aveva tenuto il discorso della Montagna. Un appello agli afroamericani per rendere l'America "quello che dovrebbe essere" e "una nazione migliore" e un inno alla vita: "Non so cosa accadrà, ma non ho paura, perché sono stato in cima alla montagna, e ho visto la terra promessa".(Di mercoledì 4 aprile 2018)