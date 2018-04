Si è ucciso il killer che ha seminato il terrore nella provincia di Brescia

Cosimo Balsamo - chi era il killer di Brescia che ha ucciso due imprenditori prima di togliersi la vita : È Cosimo Balsamo, pregiudicato Bresciano, l'uomo che secondo i carabinieri ha ucciso l'imprenditore Elio Pellizzari a Flero nel Bresciano, poi con un'auto rubata si è spostato a Carpeneda di Vobarno, in Valle Sabbia, dove ha ucciso un altro imprenditore, James Nolli. Alla fine Balsamo si è ucciso.Balsamo lo scorso 30 gennaio era salito su una tettoia del tribunale di Brescia per protestare contro il sequestro della sua ...

Brescia : killer ancora in azione - ucciso un secondo uomo : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - Due omicidi in meno di due ore: è un uomo di Carpeneda di Vobarno, comune in provincia di Brescia, la seconda vittima del killer che stamane ha ucciso un 78enne nell'azienda Sga di Flero. L'assassino, ancora in fuga, è stato identificato dai carabinieri e risulta essere

Brescia : killer in fuga - ha ucciso due persone : E' caccia all'uomo nel Bresciano. In mattinata è entrato in un capannone ed ha sparato uccidendo un imprenditore di 78 anni Elio Pellizzari. Ferita un'altra persona. Poi è fuggito ed ha fatto un'altra ...

Entra in un capannone e spara : ucciso un imprenditore - un altro è ferito. Il killer in fuga : ANSA, - BRESCIA, 4 APR - Il killer è arrivato in auto, è sceso, è Entrato Entrato nel capannone e ha sparato uccidendo un lavoratore e ferendone un altro. E' questa la prima ricostruzione di quanto ...

Commerciante ucciso a Mantova - fermato il presunto killer : Commerciante ucciso a Mantova, fermato il presunto killer Commerciante ucciso a Mantova, fermato il presunto killer Continua a leggere

Commerciante ucciso a Mantova - fermato il presunto killer : I carabinieri di Mantova hanno eseguito un fermo per omicidio nei confronti di un pregiudicato di 62 anni, Brunetto Muratori , ritenuto responsabile dell' uccisione a colpi d'arma da fuoco del ...

Commerciante ucciso a Mantova - fermato il presunto killer : I carabinieri di Mantova hanno eseguito un fermo per omicidio nei confronti di un pregiudicato di 62 anni, Brunetto Muratori, ritenuto responsabile dell'uccisione a colpi d'arma da fuoco del Commerciante 58enne Sandro Tallarico. Il delitto è stato commesso il 17 gennaio nel centro del Comune lombardo. Muratori, su cui si erano concentrate le indagini sin dalle fasi iniziali, è stato condotto in carcere.

ucciso della camorra perché il killer si è confuso con i colori di una maglietta : rossa invece che verde : Un solo proiettile al centro del petto ha trafitto il cuore di Ciro Colonna. Il 7 giugno di due anni fa il giovane era in un circolo ricreativo a Ponticelli e si è trovato accanto a Raffaele Cepparulo,...

ucciso per errore nel '96 - presi i killer : ANSA, - NAPOLI, 28 MAR - Fu Ucciso, il 30 luglio 1996, dal fuoco della camorra perché viaggiava a bordo di una vettura uguale a quella del vero obiettivo, un affiliato a un clan rivale. Dopo 22 anni, ...

Vigilante ucciso a Napoli - i 3 baby killer : “Le notti passano così - a giocare a mazza e pietre” : Vigilante ucciso a Napoli, i 3 baby killer: “Le notti passano così, a giocare a mazza e pietre” A Mattino Cinque le dichiarazioni con cui i tre ragazzi napoletani hanno ammesso di aver ucciso Francesco Della Corte. Continua a leggere

Francesco Della Corte - vigilante ucciso a Napoli/ Mamma rinnega uno dei killer - la fidanzata no : “Lo sposerò” : Napoli, vigilante ucciso: Mamma rinnega figlio arrestato. “Non mi vedrà più”. Doveva andare in Germania. Figlio vittima: “Genitori complici”. Le ultime notizie sull'omicidio(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Vigilante ucciso - i baby killer volevano rivendere la pistola per 500 euro : I tre ragazzini malviventi che hanno ucciso la guardia giurata Francesco Della Corte a colpi di travi di legno nella metro a Piscinola volevano impadronirsi della sua pistola di ordinanza. Per ...

Pescara - Alessandro picchiato prima di essere ucciso. L'autopsia svela da quale distanza è stato esploso il colpo killer : "Un'esecuzione" : Pescara - Eseguita L'autopsia dal medico legale Cristian D'Ovidio; vi ha preso parte anche un ufficiale dei carabinieri del Ris di Roma, esperto di balistica. È durata diverse ore e...

Pescara - 29enne ucciso. La madre su Facebook : “Maledetto killer guardati le spalle - comincia la caccia” : Prima gli appelli per avere informazioni, poi la rabbia. Laura Lamaletto, la madre di Alessandro Neri ucciso a Pescara, chiede agli amici di non essere tristi ma di aiutarla a trovare il suo assassino. Un uomo o una donna cui la signora dà il tu e minaccia: “Maledetto killer guardati le spalle comincia la caccia” e anche “Maledetto assassino di Ale. Non c’è posto dove tu possa nasconderti“. Il giovane, 29 anni, è ...