Shoigu | il terrorismo può diffondersi in tutto il mondo dalla Siria

it.sputniknews

(Di mercoledì 4 aprile 2018) "Siamo certi che la situazione insarebbe prevedibile per tutte le regioni del, perché ciò che sta accadendo lì, potrebbecome la peste, come un'epidemia in altre aree" ha dettomercoledì durante un incontro con il Ministro della Difesa Nazionale del ...