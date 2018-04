Shakila | nuova vita in Canada | «Mi ha sfigurata ma oggi ricomincio a vivere»

vanityfair

(Di mercoledì 4 aprile 2018) QuandoZareen, 23 anni, afgana si guarda allo specchio fatica a ritrovare i suoi lineamenti. Non ha più un occhio, una guancia, una parte della bocca. Per ritrovarsi custodisce una foto scattata quando aveva 16 anni. Prima che l’uomo (più grande di lei di 14 anni) che era stata costretta a sposare, in Afghanistan, le sparasse un colpo di pistola al viso., nella sua abitazione in, primo Paese ad averla accolta dopo che gli Stati Uniti hanno respinto la sua richiesta d’asilo «per motivi discrezionali legati a problemi di sicurezza»,, a cui le Nazioni Unite hanno riconosciuto lo status di rifugiata, riguarda quella foto e, anche se continua ad avere paura di quell’uomo legato ai talebani che la minaccia quotidianamente, ha scelto di parlare e camminare a testa alta. LEGGI ANCHEOmicidio Maria Grazia Cutuli, condannati a 24 anni i due afghani «Ho ...