Shadowhunters 3×04 | Jace alla ricerca della verità VIDEO

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 4 aprile 2018)3×04 trama e promo – Il quarto episodioserie Tv targata Freeform andrà in onda il prossimo martedì, 10 aprile 2018. Come sempre gli utenti italiani potranno gustarsi l’appuntamento con3×04 grazie a Netflix, che renderà disponibile ilil giorno successivo. Dopo aver visto da vicino le allucinazioni dinella puntata 3×03, il nostro protagonista dovrà affrontare quanto gli sta succedendo. La trama ci svela infatti ulteriori sviluppi a riguardo, come il promo che trovate qui di seguito.3×03, la trama di Thy Soul Instructed Pochi elementi per la sinossi ufficiale del quarto episodio.sarà sempre più preoccupato riguardo a quanto sta vivendo ed alle sue allucinazioni sull’improbabile ritorno di Jonathan. Il protagonista non sospetta ancora che tutto quello che sta succedendo è collegato a ...