Shadowhunters 3×03 svela l’identità del Gufo di Lilith | Jace vicino a tradire Clary?

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) C'è qualcosa che non va in, e3x03 finalmente esplora a fondo il suo problema,ndo una sconcertante verità sul suo personaggio. Da quanto l'Herondale è resuscitato nel finale della scorsa stagione,non aveva appreso a fondo la pericolosità del desiderio espresso all'angelo: una vita per una vita. "Le verità nascoste", trasmesso la scorsa notte su Freeform e disponibile da oggi su Netflix Italia, è probabilmente uno degli episodi più dark mandati in onda finora.Chi è realmenteadesso? In cerca della sua identità, lo shadowhunter ha abbracciato un sentiero ancora più oscuro col fantasma di Jonathan che continua a tormentarlo. Lo scontro tra i due avviene in una stanza contornata da specchi, quasi a costringerea guardarsi in faccia. Inconsapevole delle sue azioni,è un'anima persa e manipolata, evidentemente, da: è lui il, suo ...