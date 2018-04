Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC | la terza stagione darà l’addio alla serie

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) È ufficiale,ofda NBC: è il drama poliziesco con Jennifer Lopez l'ultima vittima della ghigliottina che, spesso e volentieri, si abbatte sulletelevisive durante questo periodo dell'anno. Il network ha comunicato che lasi chiuderà con la, dopo la quale i fan dovranno definitivamente dire addio a Harlee Santos e ai suoi colleghi."Mi sono divertita a produrre e a recitare in questo mondo bellissimo e complicato, interpretando un personaggio così potente eppure così imperfetto — una donna, una detective, ma, prima e soprattutto, una madre" ha scritto in un comunicato Jennifer Lopez, che diofè anche produttrice esecutiva, "Guardandomi indietro ora, interpretare Harlee mi ha rafforzata e mi ha aiutata a diventare una donna più sicura di sé. È pazzesco come alcune parti permeano la tua anima e ti cambiano per ...