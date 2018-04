Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC : la terza stagione darà l’addio alla serie con Jennifer Lopez : È ufficiale, Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC: è il drama poliziesco con Jennifer Lopez l'ultima vittima della ghigliottina che, spesso e volentieri, si abbatte sulle serie televisive durante questo periodo dell'anno. Il network ha comunicato che la serie si chiuderà con la terza stagione, dopo la quale i fan dovranno definitivamente dire addio a Harlee Santos e ai suoi colleghi. "Mi sono divertita a produrre e a recitare in ...