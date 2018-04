Sesso | si fa sempre meno | solo tre coppie su dieci hanno più di un rapporto a settimana

“Ora e per sempre… Gemma - ascolta”. Le parole di Giorgio Manetti. E chi lo avrebbe detto? Il gabbiano ha preso la decisione che nessuno si aspettava. Anni di tira e molla con la Galgani lo hanno ridotto così e dopo le allusioni al Sesso arriva questa dichiarazione : trono over col botto : Sono Anni che il loro tira e molla tiene inchiodati i telespettatori del trono over al teleschermo. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i Romeo e Giulietta della porta accanto, gli irriducibili dell’amore vero (quello con la A maiuscola) hanno preso finalmente la decisione che tutti aspettavano. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 marzo, la coppia (ormai scoppiatissima) ha annunciato che tra loro è tutto finito in via definitiva e che ogni ...

Sesso - gli esperti : le quattro posizioni in cui lei raggiunge sempre l'orgasmo : Lui, di solito, "arriva" sempre. Lei molto più di rado. Questione di feeling, di durata, di... chi lo sa? Le donne sono difficili in (quasi) tutto, potevano non esserlo nel raggiungere l'orgasmo? No. Ma a volte, è semplicemente una questione di posizione: gli esperti hanno identificato quattro posiz

“Molto preoccupante”. Hai sempre la vagina piena di aria. E - quando fai Sesso - le tue parti intime emettono dei rumori orrendi e imbarazzanti. Al di là della vergogna del momento - però - devi sapere che il queefing (si chiama così) può essere il campanello d’allarme di problemi di salute serissimi : Hai presente l’aria dalla vagina che ogni tanto ti sorprende lasciandoti profondamente a disagio? Ecco, devi sapere che questi flati vaginali non sono soltanto una cosa che ti fa vergognare ma possono anche stare ad indicare un problema più serio, qualcosa che non va nel tuo corpo. E quindi faresti bene a farti vedere da un medico. L’aria dalla vagina è provocata, appunto, da dell’aria intrappolata nella vagina. Ma non si tratta per forza di ...

“Molto preoccupante”. Hai sempre la vagina piena di aria. E - quando fai Sesso - le tue parti intime emettono dei rumori orrendi e imbarazzanti. Al di là della vergogna del momento - però - devi sapere che il queefing (si chiama così) può essere il campanello d’allarme di problemi di salute serissimi : Hai presente l’aria dalla vagina che ogni tanto ti sorprende lasciandoti profondamente a disagio? Ecco, devi sapere che questi flati vaginali non sono soltanto una cosa che ti fa vergognare ma possono anche stare ad indicare un problema più serio, qualcosa che non va nel tuo corpo. E quindi faresti bene a farti vedere da un medico. L’aria dalla vagina è provocata, appunto, da dell’aria intrappolata nella vagina. Ma non si tratta per forza di ...

“Perché le donne hanno sempre le mani fredde?”. La risposta finalmente è arrivata. Uno studio spiega per filo e per segno cosa succede alla temperatura corporea del gentil Sesso. Hai capito! : mani fredde cuore caldo, dice il detto. Al proverbio ora replica la scienza: mani fredde poca massa muscolare, caratteristica che accomuna le donne e i bambini. A spiegare il brivido che spesso percorre gli uomini quando sfiorano le estremità femminili è una ricerca dell’università inglese di Cambridge, coordinata dalla dottoranda Stephanie Payne, ‘Young Explorer’ del National Geographic impegnata nello studio delle ...