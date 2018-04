Serie C Fano-Gubbio | a Sandreani basta Kalombo | termina 0-1

Stanno cominciando le riprese di 'ZeroZeroZero' - la nuova Serie diretta da Stefano Sollima - : Per questo, laddove la coca è l'economia di scala, non esiste altro che lo scontro feroce e violento. Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo. Non potete ...

Le Lune_dì Stefano Torossi - il Cavalier Serpente : “TRIONFI E MISerie” : Trionfi… Invitati, venerdì 23 marzo, alla Cappella Sistina per i Vespri Solenni della quinta settimana di Quaresima. Primo: non c’è che dire, oc-casione unica. Intanto si entra senza subire l’interminabile coda d’ingresso ai Musei Vaticani, unica possibilità per un comune mortale di accedere alla Sistina. Secondo: i presenti non sono numerosi come i visitatori nor-mali […]

Video/ Santarcangelo Fano (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Santarcangelo Fano (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. I romagnoli pareggiano con la rete di Toninelli.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:42:00 GMT)

Vivere la Costituzione - Serie di seminari in onore di Stefano Rodotà in occasione dei 70 anni della Costituzione : Si entra così nel campo dello «human enhancement», di un potenziamento della condizione umana grazie all'eliminazione di vincoli naturali e culturali resa possibile dalla scienza, con un'estensione ...

Calcio - Calendario Serie A 2018-2019 : tutte le possibili date e il programma. Si gioca a Santo Stefano - inizio il 19 agosto? : Giornata importante in Lega. Oggi, infatti, si farà chiarezza su quando si recupererà la 27^ giornata di Serie A rinviata ieri per la morte di Davide Astori e si parlerà anche delle date della prossima stagione. Ci sono diverse ipotesi al vaglio, vediamo quale potrà essere il Calendario per la Serie A 2018-2019 di Calcio. DATA DI inizio. La prima giornata potrebbe giocarsi o il 19 o il 26 agosto. TURNI INFRASETTIMANALI. Se ne giocherebbero ...