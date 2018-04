Serie C | altra trasferta senza tifosi | Catania e Trapani preparano le 5 giornate

Serie A : il Cagliari fa tutto nel recupero. Benevento - un'altra beffa : Al Vigorito vantaggio dei padroni di casa con Brignola, ma Pavoletti e Barella firmano il sorpasso dopo il novantesimo

Serie B Bari - Grosso : 'Spezia? Altra gara ostica' : Bari - 'Contro lo Spezia per un'Altra gara ostica. Vogliamo continuare sul percorso intrapreso e fare un'ottima partita' . Queste le dichiarazioni del tecnico del Bari , Fabio Grosso , alla viglia ...

Serie B : ecco il mister psicologo - l'altra classifica - tifosi - 'limite superato' : In Serie B, l'inizio del nuovo anno è coinciso con la definitiva consacrazione dell'Empoli che ha fatto bottino pieno, realizzando 15 punti nelle prime cinque gare del 2018. Di contro, la Ternana ha rimediato un solo punto ed è sempre più fanalino di coda nella classifica generale. classifica 2018, Empoli 1°, Foggia e Frosinone al secondo posto Analizzando il nuovo anno, non si può non prendere in considerazione il cammino esaltante di alcune ...

Il cast di Quantico 3 perde un’altra attrice - addio ad Aunjanue Ellis : la Serie punta al reboot? : Un altro membro del cast di Quantico 3 lascia la serie: si tratta di Aunjanue Ellis, uno dei personaggi chiave delle prime due stagioni dell'action thriller del network ABC. L'attrice, che interpreta Miranda Shaw, ex assistente direttore all'accademia dell'FBI di Quantico, non tornerà nella terza stagione a causa di esigenze creative. Il nuovo showrunner, Michael Seitzman, continua ad apportare modifiche al nuovo capitolo, confermando la volontà ...

Serie A - Semplici : «Milan? Voglio una Spal scaltra e concreta» : FERRARA - "Abbiamo vissuto serenamente il ko contro il Cagliari". Lo ha dichiarato in conferenza stampa l'allenatore della Spal Leonardo Semplici . Gli emiliani sono attualmente al terzultimo posto in ...

Serie B : mister accusa - 'squadra morta atleticamente' - ecco l'altra classifica Video : La 24a giornata di Serie B è andata in archivio, trascinandosi una Serie di problemi che alcuni club hanno dovuto affrontare in maniera drastica, nel corso della settimana. In primis, il Novara che ha cambiato il proprio tecnico affidando la squadra nelle mani di Mimmo Di Carlo, dopo la sconfitta subita ad opera dell'Ascoli. Lo stesso Bari [Video], dopo aver stazionato ai primissimi posti della classifica, si ritrova con una crisi di gioco e di ...

Serie A - Lazio : altra domenica nera per colpa del VAR. : La sconfitta per 2-1 contro il Milan è condizionata dal gol di mano di Cutrone, Inzaghi è sempre più perplesso. Questa 22^ giornata di Serie A verrà ricordata come una delle più disastrose della nuova tecnologia sui campi. A farne le spese, ancora una volta, la squadra capitolina. C’è da premettere che la prestazione della Lazio è stata comunque inferiore alle aspettattive: nel primo tempo le difesa ha ballato e la fase offensiva è ...

Serie C : un altro fallimento annunciato - un'altra vergogna per il calcio Video : Per il calcio di Serie C, ormai, è profondo rosso. Dopo il caso Modena [Video], club storico di 105 anni fallito qualche mese fa, sembra che stia per arrivare la fine di un' altra gloriosa societa', il Vicenza calcio. La crisi finanziaria che attanaglia da tempo il club biancorosso è giunta al suo epilogo per la mancanza di imprenditori che, malgrado mille promesse, non sono stati in grado di fermare quel triste destino che porta ...